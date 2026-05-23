Canelo se enfrentará al francés Mbilli en septiembre en Arabia Saudita

La estrella del boxeo mexicano Saúl "Canelo" Álvarez volverá a subirse a un ring el 12 de septiembre para enfrentarse en Arabia Saudita al francés Christian Mbilli, vigente campeón mundial del CMB del peso supermediano, oficializó este sábado el promotor del púgil galo en un comunicado.

"Canelo Álvarez es la mayor prueba de toda mi vida, una vida de esfuerzo, perseverancia y trabajo duro que me ha forjado para este momento. El 12 de septiembre prometo inscribir mi nombre en la historia del deporte ofreciendo una guerra como nunca han visto", declaró Mbilli, citado en el comunicado.

Trayectoria reciente de Saúl "Canelo" Álvarez

Rey de la categoría durante muchos años, Canelo fue derrotado por el estadounidense Terence Crawford en septiembre de 2025 en un combate memorable en Arabia Saudita.

Por primera vez desde 2022, el mexicano de 35 años (63-3-2, 39 KOs) afrontará por lo tanto una pelea en calidad de retador.

A sus 31 años, Mbilli es desde enero el campeón del peso supermediano (-76,2 kg) del Consejo Mundial de Boxeo tras la retirada de Crawford.

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