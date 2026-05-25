Vargas y Lucero ganan segunda parada del United Capital Pádel Tour

Las duplas integradas por Benjamín Vargas y Javier Lucero (masculino), junto a Marian Campilongo y Luciana Escudero (femenino), lideraron el cuadro de honor al coronarse en la exigente Primera Categoría de la segunda parada del United Capital Pádel Tour (UCPT), celebrada en la "Ciudad Corazón".

El torneo, organizado por tercer año consecutivo por United Capital Puesto de Bolsa, marcó un hito sin precedentes en el deporte nacional al convertirse en el primer torneo avalado por la Real Federación Dominicana de Pádel.

La justa deportiva se llevó a cabo del 14 al 17 de mayo en las exclusivas instalaciones del STI Racket Club, donde se dieron cita más de 260 jugadores. Los atletas compitieron al más alto nivel en cinco categorías federadas, consolidando este circuito como el principal referente para el desarrollo y fortalecimiento del pádel en la República Dominicana.

Además de los monarcas de la máxima división, el torneo definió a los campeones de las demás categorías en juego. En la Segunda Categoría, los máximos honores correspondieron a José Hernández y Rubi Santana en la rama masculina, mientras que Paula Montoya y Valeria Santana dominaron el cuadro femenino.

Por su parte, la Tercera Categoría vio consagrarse a los binomios de Eduardo Lara y Jesús Lozano, así como a Lisa Macchi y Leira Ramos. En la Cuarta Categoría, Pedro Vitoriano y Manuel Paniagua se quedaron con el trofeo de caballeros, emulados por Geraldine Comprés y Ashley Espaillat en las damas. Finalmente, la Quinta Categoría fue conquistada por las parejas de Mario Hidalgo y Julio Fernández, junto a Marielis Genere y Madisell Gonzales.

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Un punto clave

"Para nosotros es motivo de gran satisfacción celebrar la segunda parada del United Capital Pádel Tour 2026 en Santiago de los Caballeros, una ciudad clave para el crecimiento y fortalecimiento de esta disciplina en el país. Esta edición reunió a jugadores, aliados y apasionados del pádel en un espacio diseñado para competir, conectar y disfrutar de una experiencia de alto nivel que traemos con gran entusiasmo por tercer año a STI Racket Club.", expresó Javier Tejada, presidente de United Capital Puesto de Bolsa.

El evento también contó con una destacada asistencia de aficionados, familiares y seguidores del deporte, quienes vivieron la intensidad y emoción de cada partido durante los cuatro días de competencia.

"El United Capital Pádel Tour representa mucho más que una competencia deportiva; se ha convertido en un espacio de conexión donde el trabajo en equipo lidera los juegos. Nos llena de satisfacción ver la evolución de los jugadores y su nivel competitivo, en cada edición que realizamos", comentó Marta Betances, vicepresidente ejecutivo de United Capital.

UCPT contó con el respaldo de importantes marcas aliadas, entre ellas: Equifax, Arajet, Popular, Seguros Crecer, Banreservas, Jeep, Isuzu, Maserati, Yoka, Santal, Altio, Tupaq, El Dorado Park, Heineken 0.0, Siboney, Air Europa, Lacoste, Solan de Cabras, White Claw, Aqualit, Farmasi, Bullpadel, Listín Diario, Grupo SIN y United Capital Puesto de Bolsa, organizador del evento.