Jason Kelce dice que la NFL tiene demasiados partidos fuera de los domingos

El excentro de los Philadelphia Eagles, Jason Kelce, cree que la NFL está caminando por una delgada línea con la cantidad de partidos programados fuera de los domingos en los últimos años.

La liga tendrá 197 partidos en la tarde del domingo la próxima temporada, una cifra menor a los 198 de 2025 y los 211 que tuvo en 2021, según Manny Soloway de Awful Announcing.

"Una de las razones por las que (la NFL) se volvió tan popular y grande fue porque... era un evento", comentó Kelce en el podcast New Heights. "El domingo es de la NFL, y todo el mundo apartaba su semana para sintonizar los partidos que se jugaban ese día".

Y añadió: "Con cada día que seguimos sumando al calendario, nos estamos alejando un poco de eso".

La NFL abrirá la temporada 2026 un miércoles en lugar de un jueves. Los campeones defensores, los Seattle Seahawks, tienen programado enfrentarse a los New England Patriots en una revancha del Super Bowl LX el 9 de septiembre, mientras que los San Francisco 49ers y los Los Angeles Rams jugarán en Australia al día siguiente.

Este año, la NFL también ha añadido partidos en la víspera de Acción de Gracias (Thanksgiving Eve) y en Nochebuena (Christmas Eve).

La próxima temporada contará con 23 ventanas de partidos exclusivos (en horario estelar y sin competencia simultánea) fuera de los tradicionales Thursday Night y Monday Night Football, en comparación con las 15 de la campaña anterior, según Soloway.

La perspectiva de Travis Kelce

Por su parte, el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, tiene una opinión muy distinta sobre el calendario actual de la liga:

"A mí me parece genial", aseguró Travis. "Sinceramente, lo creo. Como alguien que ha jugado en Navidad, en Nochebuena, en la víspera de Acción de Gracias, en Acción de Gracias, y que ha estado en muchos momentos incómodos de semanas cortas de preparación, creo que es divertido".

"Y no creo que sea tan desgastante como parece, porque es la NFL. Estás viviendo tu sueño... Si existe la oportunidad de jugar en un puto partido de prime time (horario estelar), que es lo que son todos estos partidos individuales que no son en domingo, me emociono muchísimo, porque esas son las oportunidades en las que realmente te muestras ante todos".

Expansión internacional en marcha

Por otro lado, los dueños de equipos de la NFL votaron la semana pasada para expandir la cartelera internacional de ocho a 10 partidos para la temporada 2027. Como parte de esta votación, los equipos ya no podrán proteger partidos específicos en condición de local para evitar que se jueguen en el extranjero.