Andy Cruz trabaja para convertirse en referente en el profesionalismo

El campeón olímpico cubano Andy Cruz continúa dando pasos firmes en su transición al profesionalismo mientras busca consolidarse entre las principales figuras del boxeo mundial.

Durante un encuentro con miembros de la prensa dominicana celebrado en esta ciudad, Cruz habló sobre los desafíos que ha enfrentado desde su salida del sistema amateur cubano y el proceso de adaptación al boxeo rentado, donde es considerado uno de los talentos más prometedores de la división ligera.

"Estoy trabajando para convertirme en una referencia del boxeo profesional y seguir representando con orgullo mis raíces y mi historia", expresó el monarca olímpico.

Cruz, ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio y tricampeón mundial amateur, es ampliamente reconocido por especialistas como uno de los boxeadores técnicamente más completos surgidos del boxeo cubano en los últimos años.

Su nombre ganó notoriedad internacional no solo por sus éxitos en el amateurismo, sino también por sus victorias sobre el estadounidense Keyshawn Davis, incluyendo la final olímpica de Tokio.

Ahora, establecido en Estados Unidos, el cubano intenta trasladar ese dominio al profesionalismo, una transición que históricamente ha representado retos importantes para varios exponentes de la escuela cubana.

Relación y valoración de Andy Cruz sobre el boxeo dominicano

Cruz le dijo a Diario Libre que en la actualidad se prepara mentalmente para sus próximos compromisos en su ruta a la meta de la obtención de un campeonato mundial.

Durante la conversación con los medios, Cruz reconoció la importancia que ha tenido República Dominicana dentro de su trayectoria deportiva y personal.

"República Dominicana siempre ha tenido un significado especial para mí. Aquí di algunos de mis primeros pasos y siempre he sentido mucho respeto y apoyo por el boxeo dominicano", comentó.

El púgil también elogió el crecimiento que ha mostrado el boxeo dominicano en los últimos años y destacó el talento existente en el país, señalando que varios peleadores locales tienen las condiciones para proyectarse a nivel internacional.

A sus 30 años, Cruz encara una etapa clave en su carrera profesional luego de haber acumulado uno de los historiales amateurs más exitosos de su generación, con títulos olímpicos, mundiales y panamericanos que lo colocaron entre las grandes figuras del boxeo aficionado contemporáneo.

Aunque todavía busca consolidarse en la élite profesional, analistas y promotores coinciden en que su inteligencia sobre el ring, velocidad y capacidad defensiva le otorgan herramientas suficientes para convertirse eventualmente en campeón mundial.

La visita del cubano al país formó parte de una agenda de actividades y encuentros con figuras vinculadas al deporte regional, en momentos en que continúa fortaleciendo su presencia dentro del mercado caribeño y latinoamericano.