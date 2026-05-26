La nueva etapa de Beatriz Pirón: competir en los Juegos Mejorados

Beatriz Pirón durante los Enhanced Games en Resorts World Las Vegas el pasado domingo. ( GREG DOHERTY/GETTY IMAGES /AFP )

Beatriz Pirón es una de dos dominicanos participantes en cuatro Juegos Olímpicos (Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020 y París 2024) sin fallar en una carrera de 15 años una prueba de dopaje.

Y desde el domingo se convirtió también en la primera atleta quisqueyana en competir en los primeros y polémicos Enhanced Games (Juegos Mejorados).

Félix Sánchez es el otro criollo con cuatro visitas olímpicas.

La competencia ofrece un millón de dólares a quienes rompan un récord mundial, una cifra que ella y el resto de los participantes nunca habían visto de cerca.

Surge entonces la pregunta: ¿qué son los Juegos Mejorados?

Es "la primera competición mundial donde las sustancias dopantes son legales y están bajo supervisión médica", se lee en el enlace enhanced-games.eu. Por cada evento hubo 500 mil dólares en premio, la mitad para el ganador.

Los logros alcanzados, sin embargo, están fuera de la sombrilla del Comité Olímpico Internacional y de la Agencia Mundial Antidopaje, organismos que rechazan categóricamente la realización de esta competición.

Su presencia resultó de poco agrado para la Federación Dominicana de Pesas, que declinó comentar sobre la participación de la medallista de oro y plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014.

Pirón, que se estrenó en la arena internacional 2011, había dicho que los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 serían su despedida, pero adelantó su retiro nueve meses.

Pirón: única de RD

En octubre pasado, la laureada atleta de 31 años publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que anunciaba su despedida de la halterofilia, luego de 18 años de carrera.

La triple medallista continental, con oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y un bronce en un Mundial juvenil, fue la única dominicana que decidió participar en los Enhanced Games.

Ya retirada de la plataforma olímpica, apuntó a esta primera competición desarrollada en Las Vegas, ciudad donde estos juegos incluyen eventos de pesas, natación y atletismo. La prueba se disputó el domingo en esa ciudad de Nevada, llamada por algunos "Sin City" (Ciudad Pecado).

Por el millón de dólares

Pirón, en la categoría de 53 kilogramos, mejoró significativamente su marca en envión al levantar 118 kilos, ocho más que su registro personal dentro del sistema olímpico, resultado con el que conquistó el primer lugar. Sin embargo, falló en el arranque y no alcanzó el récord mundial que le habría otorgado un millón de dólares.

Entre todos los atletas participantes, con uso o no de sustancias prohibidas, el único que amaneció millonario ayer fue el nadador Kristian Gkolomeev (Grecia), quien registró 20.81 segundos en los 50 metros estilo libre.

Superó así la marca mundial de Cameron McEvoy (Australia).

Aun así, el récord oficial pertenece a McEvoy, cuya marca es la reconocida por el COI.

Su inmortalidad Esta atleta reúne grandes logros. Pero surge una duda para el Comité del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano: ¿puede una atleta ser exaltada tras competir en los Enhanced Games? Esa será una respuesta que en algún momento deberá ofrecer el Comité, que encabeza Dionisio Guzmán. "Nosotros no hemos discutido ese tema y no podemos adelantar nada", expresó Guzmán a Diario Libre. Pirón había superado un récord mundial en los entrenamientos, según la organización, reporta AFP. Intentó repetir la hazaña en la prueba inaugural pero se quedó corta en sus tres intentos de levantar 100 kilos en arrancada. "Estoy muy agradecida con todas las personas de los Enhanced Games que han aportado mucho a mi crecimiento y a una nueva era para el deporte que ahora es una realidad", dijo.