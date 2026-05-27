Ajedrez, boliche y hockey en Quisqueyanos Valientes

"Mi mamá dijo que para que cogiera con tirar piedras mejor que tirara bolas".

Así se expresa Aumi Guerra, leyenda del boliche dominicano con podios regionales, continentales y mundiales y candidata a medalla en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, y quien revela cómo llegó a la disciplina y los obstáculos que derribó, antes que pines en cantidades industriales.

Guerra, la ajedrecista Patricia Castillo y el jugador de hockey sobre césped Argenis Figueroa son los protagonistas de la entrega de hoy de la tercera temporada Quisqueyanos Valientes (Color Visión, 9:00 p.m.) con la periodista Jessica Hasbun.

"(Ganar una medalla), esa meta está clarísima, ya que nos hemos quedado muy cortos pero muy contentos en lo que es al medallero Centroamericano ya hemos cogido cuarto lugar, quinto lugar", dice Figueroa sobre las aspiraciones del grupo en el evento que será del 24 de julio al 8 de agosto, en el país.

Figueroa, que antes de llegar a la selección nacional practicó béisbol, fútbol y voleibol, relata la dura rutina a la que deben someterse, que incluye comenzar el trabajo antes de que se empiece a el sol.

Maestra del ajedrez

Castillo, maestra FIDE oriunda de Cotuí, se inició en el ajedrez a los 15 años y ha sido campeona nacional cinco veces.

"Para mí es todo. Es algo que conocí, digamos, tarde, pero que cambió por completo el rumbo de mi vida", dice Castillo, cuando faltan 58 d ías restan para la inauguración de los Juegos Centroamericanos, los cuales están marcados para el 24 de julio.