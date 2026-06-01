Para Joshua "solo vale la victoria" contra Fury

El boxeador británico Anthony Joshua dijo el lunes que no celebrará el acuerdo para combatir contra su rival Tyson Fury hasta su victoria.

¿Cuáles son los próximos combates de Anthony Joshua y Tyson Fury?

Se espera que ambos boxeadores británicos se enfrenten en un esperadísimo combate, probablemente en noviembre, pero antes los dos boxeadores tienen combates de calentamiento.

"No estoy satisfecho porque el verdadero placer llega tras la victoria", dijo Joshua. "Firmar un contrato no significa nada. Ganar es el único éxito real".

Joshua se medirá al desconocido albanés Kristian Prenga en Arabia Saudita el 25 de julio, su primer combate tras el accidente de tráfico que sufrió el pasado mes de diciembre, en el que fallecieron dos de sus amigos cercanos.

Por su parte Fury publicó una historia de Instagram la semana pasada en la que aparecía entrenando en Tailandia, junto al texto: "Vamos por ello, 1 de agosto, Dublín, Irlanda".

El boxeador de 37 años podría participar en una velada del promotor Frank Warren.

Si bien todavía no se ha anunciado su rival, Warren ha descartado un enfrentamiento contra el mexicoestadounidense Andy Ruiz Jr., quien destronó a Joshua como campeón mundial en 2019 antes de perder la revancha meses después.

Declaraciones y preparación de Anthony Joshua para la temporada

El lunes, Joshua insistió que era el momento para volver al trabajo, mientras se prepara para medirse a Prenga.

El último combate del británico contra un boxeador de renombre fue en septiembre de 2024, cuando fue noqueado por Daniel Dubois.

"¿Qué me da el boxeo? Me da una oportunidad de trabajar. Soy un contratista, esto es un contrato, es mi trabajo, así que tengo una oportunidad de trabajar", dijo Joshua.

"Tienes que poner una hoja de ruta delante de un luchador y mostrarle cuál es el punto uno, punto dos, punto tres. Eso le da propósito y concentración. Ya sé como será mi año", detalló.

"Dame la oportunidad de luchar contra Prenga, contra Fury, por el título (...) No se trata de pasar por alto a nadie, se trata de conocer tu propósito y conocer los pasos a dar y subir escalones", añadió.

Joshua también reconoció tener un "objetivo claro".

"Sé de que trata este año, sé lo duro que va a ser. Me he estado entrenando duro, así es mi vida".

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