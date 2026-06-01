Atletas olímpicos y panamericanos se involucran en "Escuelas abiertas y activas" de Inefi

El medallista olímpico Félix Díaz instruye en boxeo a varios estudiantes de la Escuela María Salomé Ureña. ( FUENTE EXTERNA )

En un esfuerzo conjunto por transformar la vida de estudiantes y jóvenes a través del deporte y los valores, un selecto grupo de las más grandes glorias del deporte dominicano se integró este sábado a dar apoyo al programa presidencial "Escuelas Abiertas y Activas", en la escuela Salomé Ureña del sector Capotillo, en el Distrito Nacional.

Está iniciativa, del Ministerio de la Presidencia de la República, bajo la dirección del viceministerio de Seguimiento y Coordinación Gubernamental, cuenta con el apoyo y la asesoría del Instituto Nacional de Educación Física (Inefi).

Figuras de la dimensión de Félix Díaz, campeón olímpico de boxeo; Luguelín Santos, doble medallista olímpico en atletismo; Juana Arrendel, icónica campeona panamericana de salto alto, y Yamilet Peña, laureada medallista panamericana y regional en gimnasia, lideran este movimiento.

El impacto de su presencia ha superado todas las expectativas, logrando una conexión inmediata y una profunda aceptación.

Como aliado estratégico de este proyecto, el Inefi aporta todo su potencial logístico y el conocimiento técnico de sus especialistas para garantizar un impacto positivo y éxito de "Escuelas Abiertas y Activas".

A través de esta sinergia, los atletas de alto rendimiento no solo comparten sus historias de éxito, sino que transmiten principios fundamentales como la disciplina, el respeto y la perseverancia a las futuras promesas del deporte nacional.

Impacto y resultados en la comunidad educativa

Además de su rol en este programa presidencial, estas leyendas deportivas mantienen una participación en el proyecto institucional "Atletas con el Inefi", recorriendo los distintos planteles escolares del país para motivar a la comunidad educativa, los estudiantes y promover la actividad física como un estilo de vida saludable.

Para el director ejecutivo de la institución, Alberto Rodríguez Mella, la integración de estos referentes históricos e inmortales del deporte en las actividades que involucran a los 18 distritos educativos ha sido el factor clave para inspirar a los estudiantes se empoderen y entren al deporte escolar y a la educación física.

Rodríguez Mella destacó que esta estrategia conjunta ha permitido identificar, desde el año 2023, a numerosos talentos estudiantiles que hoy en día ya caminan con éxito hacia el deporte de alto rendimiento.

Con este tipo de alianzas estratégicas, el Inefi pone su capacidad técnica al servicio de las grandes iniciativas del gobierno central, consolidando las escuelas como los principales semilleros de valores, salud y orgullo para toda la sociedad dominicana.