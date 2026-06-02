Miderec entrega remozado multiuso de Consuelo tras inversión superior a RD$22 millones

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, al centro, realiza el corte de cinta de la remodelada obra. ( FUENTE EXTERNA )

Con una inversión superior a los RD$22 millones, el Ministerio de Deportes entregó completamente remozado el multiuso del municipio de Consuelo, una obra destinada a fortalecer el desarrollo deportivo y social de esa comunidad petromacorisana.

La instalación beneficiará a jóvenes, atletas y familias que utilizan el recinto como espacio de formación, recreación y convivencia.

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, explicó que la intervención se realizó luego de que el presidente Luis Abinader expresara preocupación por el estado de la instalación tras observar un video sobre sus condiciones.

El funcionario recordó que esta representa la obra número 51 entregada durante el año y nueve meses que lleva al frente del Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec).

Asimismo, informó que el proceso de licitación para la reconstrucción del Centro Olímpico de San Pedro de Macorís se encuentra avanzado.

La remodelación abarcó aproximadamente 2,100 metros cuadrados e incluyó rehabilitación integral de la cancha, gradas, oficinas administrativas, baños, vestidores, cafetería y áreas exteriores.

También contempló reparación de la estructura metálica, climatización, instalación de tableros profesionales, pizarras digitales, relojes de 24 segundos, adecuación de graderías con nuevos asientos y renovación del sistema eléctrico.

Junto al ministro participaron autoridades provinciales, municipales y dirigentes deportivos que valoraron la entrega de la obra como un impulso para el deporte y la comunidad.

Ahora, el municipio de Consuelo cuenta con una instalación modernizada, adaptada a las necesidades de atletas y residentes, consolidándose como un espacio para la práctica deportiva, la recreación y el desarrollo juvenil.