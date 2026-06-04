David Collado lidera encuentro con el comité organizador para la sesión del COI 2027 en Punta Cana

El ministro de Turismo, David Collado, anunció que continúan los preparativos para celebrar en Punta Cana la prestigiosa Sesión del Comité Olímpico Internacional (COI) en 2027, calificada como uno de los encuentros más trascendentales de la agenda deportiva mundial.

El anuncio se produjo tras una reunión de trabajo celebrada este jueves y en la que Collado estuvo junto a autoridades del movimiento olímpico y del sector empresarial.

El objetivo central del encuentro fue unificar criterios operativos y definir las pautas logísticas para garantizar el éxito de la cita internacional.

En el encuentro participaron figuras claves como Felipe Vicini, presidente de la entidad Creando Sueños Olímpicos (Creeso), y Luisín Mejía, miembro activo del Comité Olímpico Internacional. Asimismo, se sumaron Garibaldi Batista, presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), y Paola Rainieri, vicepresidenta de Grupo Puntacana, lo que evidencia el firme respaldo del sector privado al cónclave internacional.

La supervisión técnica y el rigor organizativo estuvieron respaldados por la presencia de Panos Tzivanidis, director de Eventos y Servicios de Hospitalidad (CES) del COI.

Tzivanidis funge como coordinador general de la organización del evento en Punta Cana, lo que asegura que las instalaciones y la planificación cumplan con los exigentes estándares internacionales del organismo olímpico.

Elección e importancia

Punta Cana fue elegida oficialmente como sede de la 146.ª Sesión del Comité Olímpico Internacional (COI) en 2027 durante la asamblea celebrada el 21 de marzo de 2025 en Costa Navarino, Grecia.

La candidatura dominicana se impuso por una amplia mayoría (93 votos a favor y 2 en contra) frente a propuestas de Arabia Saudita, Montenegro, República Checa y Jordania.

Este encuentro será histórico, ya que es la primera vez que el país alberga este el evento, en el que se definirán los últimos detalles previos a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.