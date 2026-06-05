Bulgaria derrota 3-0 a las Reinas del Caribe en la Liga de Naciones de voleibol

La selección nacional de Bulgaria, número 26 en el ranking mundial, no confrontó ningún tipo de problemas para disponer tres sets por cero (25-19, 25-19 y 25-13) sobre la República Dominicana, en choque correspondiente al Grupo 2, en la tercera fecha de la Liga de Naciones que se celebra en Brasil.

Las dominicanas (0-3) descansan este sábado y regresarán a la cancha el domingo a las 11 de la mañana ante Brasil.

En el partido de este viernes, el dirigente Marcos Kwiek no utilizó a la libero Brenda Castillo y luego del encuentro señaló que jugaron en un nivel pobre, sobre todo en el aspecto ofensivo, pero espera que eso mejore sustancialmente en los próximos días. Las búlgaras lograron su primera victoria en la contienda.

El ataque ofensivo de las triunfadoras fue conducido por Mikaela Stoyanova con 21 puntos.

Por las criollas, Kattielle Alonzo fue la mejor con 11 puntos, Massiel Matos, viniendo de la banca, logró ocho tantos y Yonkaira Peña se fue con seis.

En el resumen del juego, las búlgaras en ataque lograron 49 puntos, mientras que las dominicanas alcanzaron 26.

En los bloqueos, las búlgaras superaron a las quisqueyanas por 10-8.

En el primer parcial, Bulgaria presentó un juego agresivo al ataque, sobre todo por la parte central, además de buenos remates por la punta, lo que coronaron con una soberbia defensa que sacó de ritmo a sus contrarias.

Bulgaria logró hacer dos rallies, uno de 4-0 para poner el marcador 8-7 y luego consiguieron otro de 6-0 para ampliar la ventaja de 13-9.

Problemas defensivos

La defensa de las Reinas del Caribe no estuvo a su altura en la parte trasera, ya que Brenda Castillo no fue utilizada en el primer parcial por el dirigente, tiempo en el que Brayelin Martínez y Gaila González estuvieron en la banca.

Con un ataque basado en remates por el centro de la cancha, Bulgaria puso el marcador 20-14 y a partir de ahí las caribeñas no pudieron reaccionar.

En el segundo game, Bulgaría inició como una tromba y puso rápidamente el marcador 6-1.

Las dominicanas no pudieron descifrar el tren defensivo de las búlgaras en la primera mitad del set que se puso 16-6.

La defensa en toda la cancha de Bulgaria cada vez se hizo más cerrada, mientras que las Reinas del Caribe luchaban por quebrarla, sin éxito, aunque en la parte final del los games lograron varios puntos y se pegaron 22-18.