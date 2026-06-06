Hermanas dominicanas disputan el oro en Colombia y convierten la final en un triunfo familiar

Israel Cardy, Sarah Cardy, Suanex Mojica, Dorca Cardy y Gabriel Mercedes, luego de la competencia celebrada este viernes 5 de junio de 2026 en Medellín, Colombia. ( FUENTE EXTERNA )

Dos peleadoras dominicanas subieron al tatami para disputar la medalla de oro del Campeonato Internacional de Taekwondo Mónica Urrego, aunque sin olvidar el vínculo que las une fuera de competencia: son hermanas.

Esa fue la experiencia vivida este viernes por Sarah y Dorca Cardy, quienes además tuvieron un entrenador muy particular: su padre, Israel Cardy, encargado de dirigir a ambas durante el torneo celebrado en Medellín, Colombia.

Sarah, de 14 años, conquistó la medalla de oro al derrotar a su hermana menor, Dorca, de 13, aunque para ambas el resultado terminó siendo secundario.

Las dos jóvenes pertenecen a la Academia Deportiva de Taekwondo Israel Cardy, institución que funciona desde hace diez años.

El resultado representó un triunfo para toda la familia Cardy, que regresará con oro y plata, pero también para la academia, ya que Suanex Mojica aportó una medalla de bronce para República Dominicana.

Israel Cardy entrena a sus hijas desde pequeñas. Sarah comenzó a practicar a los cuatro años, mientras que Dorca inició poco después. Sin embargo, reconoce que dirigir a sus propias hijas representa un reto diferente.

"Es difícil", admite Israel. "Pero el orgullo es indescriptible".

Las dos jóvenes ya poseen un amplio historial competitivo. Entre ambas acumulan más de 80 medallas, de las cuales alrededor de 70 son de oro.

No era tampoco la primera vez que disputaban una final entre ellas. El año pasado ya habían protagonizado una situación similar durante un campeonato panamericano escolar celebrado en Cartagena de Indias, Colombia.

"Ellas nunca han bajado de ahí, de oro y plata, donde quiera que van", comenta orgulloso el padre y entrenador, cinta negra de taekwondo.

Llegar hasta Colombia tampoco fue sencillo.

Según explica Israel, el viaje fue posible gracias al apoyo de familiares, el envío de cartas buscando ayuda y el respaldo de Génesis Novas, esposa de Israel y madrastra de las niñas.

Reacción de las peleadoras

Sarah, quien posee algo más de experiencia competitiva, explica que alcanzar este nivel ha requerido sacrificio y constancia.

"He practicado mucho y he mejorado", comenta, señalando que eso le ha permitido competir con mayor tranquilidad.

Sobre enfrentar a su hermana en la final, lo resume sin rodeos:

"El mérito es de las dos".

Dorca comparte una visión similar, aunque con otras palabras.

"Hubiera querido que fuera con otra persona, pero eso fue lo que tocó".

La joven considera que el torneo representó una gran experiencia debido a la oportunidad de enfrentar atletas de distintos países.

Por su parte, Suanex Mojica, ganador de la medalla de bronce, también destacó lo vivido en territorio colombiano.

"No es solo ganar, es dar buena pelea".

Yanscar Portes completó la delegación de la academia. Aunque quedó fuera del podio, regresó con experiencia acumulada y lecciones para futuras competencias de este nivel.