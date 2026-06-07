Países Bajos vence 3-0 a Dominicana en la Volleyball Nations League

Momento de acción del partido de la VNL entre Países Bajos y República Dominicana ( FUENTE EXTERNA )

El conjunto de Países Bajos (Holanda) le infligió este domingo la cuarta derrota en forma consecutiva a la República Dominicana tras vencerla 3-0, (25-20, 25-19 y 25- 17 ), en el primer partido correspondiente al Grupo 2 en la última fecha del primera semana de la Liga de Naciones.

Detalles estadísticos y desempeño individual en el encuentro

El equipo dominicano viajará ahora a Filipinas donde iniciará el próximo miércoles 17 de junio la otra ronda ante Estados Unidos, en la segunda semana de la competencia que organiza la Federación Internacional de Voleibol.

En las estadísticas del juego, Holanda dominó en ataque 39-30 y en bloqueos 9-4.

El ataque de las ganadoras fue guiado por la opuesto, Ellies Dambrink, quien logró 15 puntos, seguida de Helen Kok con 11, mientras que Indy Baijens se fue con siete tantos.

En la causa perdida, por las Reinas del Caribe, Jineirys Martínez fue la mejor con ocho puntos, le siguieron Flormarie Colón y Katielle Alonzo con siete cada una.

¿Cómo se desarrolló el partido entre Países Bajos y República Dominicana?

El sexteto de Países Bajos, con una sólida defensa, un ataque sin debilidades, bloqueos constantes y un partido con pocas debilidades, no confrontaron problemas para obtener su segunda victoria en la VNL, para poner su marca den 2-2. Mientras que las Caribeñas se despidieron de esta primera ronda sin victorias, con cuatro derrotas al hilo.

En el primer parcial, ambos equipos se enfrascaron en un bonito duelo con la pizarra cambiando de manos en varias oportunidades hasta que Holanda se fue delante 13-12. Luego vino un rally de 4-0 para que Holanda pusiera el marcador 16-13.

Pero vino una violenta reacción del conjunto dominicano con buenos bloqueos y ataques de Yonkaira Peña y Flormarie Colón para empatar el choque a 16. Holanda no se quedó tranquila y fabricó otro rally 4-0 para irse delante 23-19.

En el segundo set, las holandesas iniciaron ganando 8-3 con buenos remates de Kok y luego fabricaron un rally 4-0 para adelantarse 13-5.

Alondra Tapia hizo dos puntos seguidos para poner la pizarra 16-11. Las ganadoras burlaban con frecuencia con fintas o amagues a la defensa dominicana para producir puntos.

Al final del set, las dominicanas cedieron varios puntos por fallas en la recepción y en la defensa que llevaron el marcador 22-16. La defensa de Holanda se mantuvo constante lo mismo que el ataque rápido por las esquinas y por el centro.

En el tercero, el partido se torno un tanto reñido hasta que la pizarra se empató a ocho por bando. Luego vino Holanda y se fue delante 13-10 con ataques de Kok y Dambrink.

Las triunfadoras se apoyaron en una pobre defensa y débil ataque de sus contrarias para fabricar un rally de 5-0 para colocar el juego 21-14. A partir de ahí, todo fue tramite hasta llegar al final.