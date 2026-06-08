Santiago recibe la Antorcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Momento en el que la antorcha llega al Monumento de Los Héroes en Santiago de Los Caballeros. ( FUENTE EXTERNA )

Autoridades civiles, deportivas y representantes de distintas instituciones recibieron este domingo la Antorcha de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, durante un recorrido que inició en la explanada de la Alcaldía de Santiago y continuó por varios puntos emblemáticos de la ciudad.

La llegada de la antorcha forma parte del recorrido nacional previo a la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, programada para el 24 de julio de 2026 en Santo Domingo.

El evento deportivo reunirá a miles de atletas de decenas de países y territorios de la región.

El acto de recibimiento estuvo encabezado por el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, junto al presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldi Bautista, dirigentes deportivos, atletas y autoridades locales.

Durante su intervención, Bautista destacó que todo el país se encuentra involucrado en la celebración de los juegos y resaltó el papel que desempeñará Santiago como subsede de varias competencias.

"Todo el país está involucrado en los juegos y Santiago, que va a ser parte fundamental de los juegos con la celebración de subsedes en algunos deportes, también tenía que estar presente en este recorrido", expresó el presidente del Comité Olímpico Dominicano.

Asimismo, valoró la organización del acto realizado en Santiago y afirmó que la actividad estuvo a la altura de la tradición deportiva de la ciudad.

Vínculo histórico

Al dirigirse a los presentes, el alcalde Ulises Rodríguez calificó la jornada como un día histórico para la ciudad y recordó la estrecha relación de Santiago con los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Rodríguez señaló que este año se conmemora el centenario de la creación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, cuya primera edición se celebró en 1926 en ciudad de México, convirtiéndolos en el evento multideportivo regional más antiguo del continente y uno de los más antiguos del mundo.

El ejecutivo municipal también recordó que este domingo coincidió con los 40 años de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santiago 1986, una edición que marcó la historia deportiva de la ciudad.

"Con mucho orgullo santiaguero recibimos hoy la antorcha y esperamos que encienda en cada dominicano ese espíritu de unidad, excelencia y compromiso que necesita nuestro país", manifestó.

Lugares emblemáticos

Tras el acto oficial en la Alcaldía de Santiago, la antorcha inició un recorrido por la ciudad acompañado por atletas, dirigentes deportivos y autoridades.

La ruta continuó hacia el Monumento a los Héroes de la Restauración, donde cientos de personas participaron en las actividades organizadas alrededor del símbolo deportivo.

Allí también estuvo presente Colí, la mascota oficial de Santo Domingo 2026, inspirada en el barrancolí, ave representativa de la isla.

Posteriormente, el recorrido se trasladó al Centro Histórico de Santiago y culminó en la Gobernación Provincial, donde la antorcha fue recibida por la gobernadora Rosa Santos y otras autoridades.

Rumbo a la gran cita

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 reunirán a aproximadamente 6,000 atletas de Centroamérica y el Caribe en competencias que se desarrollarán en distintas sedes del país.

Santiago tendrá una participación destacada como subsede de varias disciplinas deportivas, reafirmando su condición de una de las principales plazas deportivas de la República Dominicana.

La visita de la antorcha simboliza la integración de las provincias al evento y fortalece el sentido de unidad nacional de cara a una cita deportiva que marcará los 100 años de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.