Yuderqui Contreras es elegida al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano

Yuderqui Contreras durante su participación en un campeonato mundial de pesas. ( FUENTE EXTERNA )

La pesista petromacorisana Yuderqui Contreras, una de las figuras más dominantes de la halterofilia en América, fue elegida oficialmente como nueva inmortal del deporte dominicano.

La destacada atleta se convierte en la más reciente selección del Pabellón de la Fama para integrar la Clase 2026, la cual será exaltada el próximo domingo 15 de noviembre durante un Ceremonial Especial que conmemorará el 60 aniversario de la prestigiosa institución.

Con la escogencia de Contreras, la lista de mujeres pesistas que han alcanzado la inmortalidad deportiva en la República Dominicana se eleva a cinco, uniéndose a leyendas de la plataforma como Wendy Santana (2024), Miositis Heredia (2021), Guillermina Candelario (2018) y Wanda Rijo (2016). La nativa de la Sultana del Este recibió el voto favorable de los miembros de las asociaciones de Cronistas Deportivos del país, encargados de elegir a los atletas olímpicos de cada promoción.

La icónica levantadora de pesas, nacida el 27 de marzo de 1986, construyó a lo largo de su carrera un impresionante palmarés de casi 30 medallas ganadas en competencias internacionales de primer nivel. El desglose de sus conquistas en la plataforma universal incluye 15 preseas de oro, siete de plata y el resto de bronce, distribuidas entre Campeonatos del Mundo, Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos y del Caribe, así como torneos continentales y regionales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/imagecontent683924020160628180927-66c966de.jpg Contrras en un campeonato panamericano en el país. (FUENTE EXTERNA)

A excepción de los Juegos Olímpicos, la hija de Arístides Sánchez Reyna y Eridania Contreras exhibió un dominio absoluto en todos los escenarios internacionales donde compitió, tanto en las divisiones de los 53 como de los 58 kilogramos.

Su debut en el ciclo olímpico se produjo con dos medallas de plata en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003, plataforma que sirvió de antesala para lo que sería una de las trayectorias más laureadas en la historia del deporte aficionado local.

Reinado Mundial

A nivel mundial, Contreras marcó un hito al ser una séptuple medallista en Campeonatos Mundiales Superiores, una gesta que inició siendo una atleta juvenil en la cita universal de Doha, Qatar 2005, donde conquistó tres preseas de bronce. Posteriormente, repitió la hazaña en la edición de Antalya, Turquía 2010, y sumó dos medallas más en el Mundial de París 2011, además de proclamarse campeona panamericana de su disciplina en los años 2008, 2013 y 2014.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/imagecontent690518120160712184045-745de9d8.jpg Yuderqui Contreras durante una sesión de práctica. (FUENTE EXTERNA)

En el plano regional, su reinado en los 53 kilogramos dejó una estela de récords vigentes. En los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007, estableció marcas continentales con alzamientos de 95 kilos en arranque, 112 en envión y 207 en el total, revalidando su corona en Guadalajara 2011 con un nuevo récord de arranque de 96 kilos. Asimismo, extendió su hegemonía en los Juegos Centroamericanos de Cartagena 2006 y Mayagüez 2010, cerrando su ciclo regional con una medalla de plata en Veracruz.

El doctor Dionisio Guzmán, presidente del Comité Permanente del Pabellón de la Fama, informó que con Contreras ya suman nueve los deportistas elegidos para la Clase 2026. La lista incluye a los expeloteros profesionales Darío Veras, Ricardo Joseph y Johnny Olivo; el baloncestista Winston Royal; el taekuondista José Ramón Reyes; el atleta Mariano Reyes; y al fallecido periodista Domingo Saint Hilaire, quien recibirá el honor en calidad de propulsor del deporte nacional.