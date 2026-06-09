Inefi impacta Ciudad Juan Bosch; lleva deporte, salud y recreación a los estudiantes

Niños y jóvenes de la Ciudad Juan Bosch junto a varios técnicos del Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Educación Física (Inefi), con el objetivo de fomentar la práctica deportiva en los centros educativos y comunidades del país, desarrolló este fin de semana en Ciudad Juan Bosch una amplia jornada deportiva, recreativa y de salud.

Entre aprendizaje, diversión y mucha energía, estudiantes de diferentes comunidades participaron en actividades de baloncesto, voleibol, fútbol, bádminton, ajedrez y karate, disfrutando de espacios que promueven el desarrollo de habilidades, la sana convivencia y el trabajo en equipo.

Los residentes fueron beneficiados con la realización de "Inefi con el barrio", una iniciativa que incluyó competencias y exhibiciones de ajedrez, baloncesto 3x3, fútbol, voleibol y vitilla, además de un operativo odontológico para la comunidad.

A través del programa "Atletas con Inefi", destacadas figuras del deporte dominicano compartieron sus experiencias e inspiraron a niños, jóvenes y adultos mediante charlas motivacionales.

Participación de figuras deportivas en actividades educativas

Entre los participantes estuvieron la medallista mundial y olímpica de judo, María García; el destacado gimnasta Audrys Nin Reyes; la inmortal del deporte dominicano en tenis de mesa, Blanca Iris Alejo; la bicampeona mundial de boliche, Aumi Guerra; y la medallista panamericana de balonmano, Cary Luz Domínguez.

Durante la actividad, el medallista olímpico de taekwondo Luisito Pie recordó que, desde los inicios de Ciudad Juan Bosch, el Inefi ha mantenido una presencia activa en apoyo al desarrollo deportivo de la comunidad.

"Soy de los residentes con más tiempo en esta ciudad y he sido testigo de su evolución. Gracias al respaldo del director ejecutivo del Inefi, Alberto Rodríguez Mella, nuestros niños y jóvenes han contado con instalaciones adecuadas y con la utilería necesaria para practicar deporte y desarrollar su talento", expresó.

Pie destacó además que la gestión de Rodríguez Mella ha contribuido al mantenimiento de los espacios deportivos de la comunidad y al suministro oportuno de equipos y materiales para la práctica deportiva.

Escuelas Abiertas y Activas

Asimismo, el Inefi participó en el programa "Escuelas Abiertas y Activas" desarrollado el sábado en el Politécnico Evangelista de los Santos y la Escuela Primaria Juan Bosch.

En esta jornada participaron los ex baloncestistas Alberto Ozuna (Cebollita), José Fortuna (Pancho) y Daniel de la Cruz, junto a la exintegrante de las Reinas del Caribe, Gina Mambrú, quienes impartieron clínicas deportivas.

De igual manera, el maestro internacional de ajedrez de la Federación Internacional de Ajedrez, Braulio Ramírez, ofreció clínicas y exhibiciones del deporte ciencia en ambos centros educativos, contribuyendo al desarrollo de habilidades estratégicas y cognitivas en los estudiantes.