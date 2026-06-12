Master of the Ocean se apoderará una vez más de las costas de Cabarete en su edición 21

De derecha a izquierda: el fundador de Master of the Ocean, Marcus Böhm; presidenta de Happy Dolphins, Patricia Hiraldo; el director de Politur Minoru Matsunaga; y Yira Vermenton, directora de Iniciativas Provinciales del Ministerio de Turismo, en el lanzamiento de Master Of the Ocean, este 11 de junio de 2026. ( ESTARLIN ROSA )

Del próximo 16 al 20 de septiembre se desarrollará en Cabarete uno de los referentes internacionales más emblemáticos de la región en el ámbito de los deportes acuáticos y el turismo deportivo: Master of the Ocean.

El evento, que arriba su 21.ª edición con el respaldo de la Embajada de Alemania en República Dominicana, reunirá a más de 16 atletas de élite capaces de competir en cinco modalidades: surf, stand-up paddleboarding, windsurf, kitesurf y wingfoiling.

Los deportistas, procedentes de República Dominicana y de distintos países de Europa y América, competirán tanto en la categoría individual como en la modalidad por equipos. Cada grupo estará integrado por cinco atletas, uno por cada disciplina y con la participación obligatoria de al menos una mujer por conjunto.

Durante el acto de lanzamiento, celebrado ayer en la Residencia de Alemania en Santo Domingo, el fundador de Master of the Ocean, Marcus Böhm, destacó la evolución que ha experimentado la competencia desde su creación en 2003.

"Comenzamos con tres deportes: windsurf, kitesurf y surf. En 2008 incorporamos el stand-up paddleboarding y en 2019 sumamos el wingfoiling. Hoy somos el único evento del mundo que reúne estas cinco disciplinas en una misma competencia", explicó.

A diferencia de otros eventos deportivos internacionales, Master of the Ocean mantiene el acceso gratuito para el público.

El organizador señaló que el formato actual es el resultado de más de 23 años de desarrollo y 21 ediciones, lo que ha permitido perfeccionar tanto las condiciones normativas como la compleja logística de la competencia.

Asimismo, la organización impulsa programas de formación en natación, salvamento acuático y deportes de tabla para jóvenes de la comunidad, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de desarrollo a través del deporte.

Impacto internacional

Durante el acto, la embajadora de Alemania en República Dominicana, Maike Friedrichsen, resaltó el papel que ha desempeñado Master of the Ocean durante más de dos décadas como una plataforma que combina deporte, sostenibilidad, intercambio cultural y desarrollo comunitario.

"Estoy convencida de que en septiembre volveremos a vivir días extraordinarios en Cabarete en un encuentro deportivo al más alto nivel, que también representa amistad, intercambio cultural, compromiso con la comunidad y el medio ambiente", expresó la diplomática.

A lo largo de los años, la Embajada de Alemania ha acompañado esta iniciativa, que no solo promueve los deportes acuáticos y el turismo sostenible, sino que también fomenta espacios de intercambio cultural entre ambos países.

La edición 2026 contará con la participación del DJ alemán Luka Pawelski, representante de una nueva generación de artistas que combina influencias internacionales con la reconocida escena musical de Múnich.

Happy Dolphins: programa de costas seguras

En el marco del evento ha surgido Happy Dolphins, organización que, bajo el liderazgo de su fundadora y presidenta, Patricia Hiraldo, ha trabajado durante más de una década para fortalecer la seguridad acuática en el país.

A través de sus cuatro pilares fundamentales —certificación en socorrismo, enseñanza de la natación, formación en deportes acuáticos y educación para el cuidado del océano— Happy Dolphins ha desarrollado programas que contribuyen a crear destinos más seguros, generar oportunidades de empleo para jóvenes dominicanos y fomentar una relación más profunda y responsable con el mar.

Durante el lanzamiento fue presentado el programa Costas Seguras República Dominicana 2026, una iniciativa que certificará a 60 socorristas en distintos destinos del país. La primera capacitación contará con la participación de miembros de la Policía Turística (Politur) y del equipo de Viva Miches.

La edición 2026 de Master of the Ocean cuenta con prestigiosos aliados nacionales e internacionales, entre ellos Edelweiss Air, Copa Airlines, el Ministerio de Turismo de la República Dominicana, Politur, Millennium Resort & Spa, Viva Resorts by Wyndham, Natura Cabana Boutique Hotel & Spa, Hotel Kaoba, Fixo Cargo y Banco Lafise, el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro (CASFL), entre otros.

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