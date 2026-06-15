Celebrarán el Cabarete Classic en el mes de julio

El Cabarete Classic será celebrado entre el 16 y el 19 de julio en Playa Cabarete. ( FUENTE EXTERNA )

Los máximos exponentes del windsurf regresarán a Puerto Plata para competir en el Cabarete Classic 2026, a celebrarse del 16 al 19 del mes de julio del año en curso.

¿Qué novedades presenta el Cabarete Classic 2026?

El Cabarete Classic es considerado como uno de las principales competencias de deportes acuáticos en el país, así como una de las reuniones más importantes de Playa Cabarete.

La información la ofreció el empresario turístico Pablo Guzmán, quien aprovechó para informar que en la edición de este año, se combinarán por primera vez las competencias de windsurf, kitesurf, wingfoil y de windsurf foil, para de esa forma dar oportunidad a más personas de ser parte del evento.

Participación internacional y actividades complementarias

Para esta edición se espera la participación de atletas y amantes de los deportes acuático desde los seis años en adelante, de los Estados Unidos, Curacao, Puerto Rico, Argentina, Suiza, Inglaterra, Canadá, San Martin, Colombia y los anfitriones de República Dominicana.

"El evento surgió en el año 2006 con la intención de mantener vivo el espíritu windsurfistas en este poblado y reunir a amigos de todas partes del mundo en un encuentro que destaque la importancia de nuestra disciplina", dijo Guzmán.

Además de las actividades acuáticas, el evento contará durante todo el día con charlas deportivas, reuniones de participantes y conciertos todas las noches.