Fundación y Club Mauricio Báez inician campamento de verano

El campamento de verano del Club Mauricio Báez contará con la participación de más de mil niños y adolescentes ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación Mauricio Báez y el Club Mauricio Báez dieron inicio este lunes a su tradicional Campamento de Verano, que reúne a más de mil niños y adolescentes de Villa Juana y sectores aledaños en un programa de formación, recreación y deporte.

Con motivo del inicio de las actividades, ambas entidades anunciaron que este miércoles, a las 10:30 de la mañana, ofrecerán una conferencia de prensa en sus instalaciones para presentar los detalles de la presente edición del campamento y su programa de trabajo.

Actividades y supervisión del campamento

La actividad se desarrollará hasta el próximo 3 de julio y está dirigida a niños y adolescentes de entre 5 y 13 años, quienes participan bajo la supervisión de alrededor de 200 monitores voluntarios.

Durante tres semanas, los campistas tendrán acceso a talleres de pintura artística, modelado en barro, manualidades y baile, además de actividades deportivas como baloncesto, voleibol, fútbol y juegos recreativos.

Asimismo, recibirán charlas educativas sobre prevención de incendios, impartidas por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, así como orientaciones sobre seguridad ciudadana a cargo de la Policía Nacional.

La organización del campamento está encabezada por Silvania Aquino, César Heredia Guerra, presidente de la Fundación Mauricio Báez, y José "Boyón" Domínguez, presidente del Club Mauricio Báez, con la asesoría del periodista Leo Corporán.