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Fundación Mauricio Báez
Fundación Mauricio Báez

Fundación y Club Mauricio Báez inician campamento de verano

Contará con la participación de más de mil niños

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    Fundación y Club Mauricio Báez inician campamento de verano
    El campamento de verano del Club Mauricio Báez contará con la participación de más de mil niños y adolescentes (FUENTE EXTERNA)

    La Fundación Mauricio Báez y el Club Mauricio Báez dieron inicio este lunes a su tradicional Campamento de Verano, que reúne a más de mil niños y adolescentes de Villa Juana y sectores aledaños en un programa de formación, recreación y deporte.

    Con motivo del inicio de las actividades, ambas entidades anunciaron que este miércoles, a las 10:30 de la mañana, ofrecerán una conferencia de prensa en sus instalaciones para presentar los detalles de la presente edición del campamento y su programa de trabajo.

    Actividades y supervisión del campamento

    La actividad se desarrollará hasta el próximo 3 de julio y está dirigida a niños y adolescentes de entre 5 y 13 años, quienes participan bajo la supervisión de alrededor de 200 monitores voluntarios.

    Durante tres semanas, los campistas tendrán acceso a talleres de pintura artística, modelado en barro, manualidades y baile, además de actividades deportivas como baloncesto, voleibol, fútbol y juegos recreativos.

    Asimismo, recibirán charlas educativas sobre prevención de incendios, impartidas por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, así como orientaciones sobre seguridad ciudadana a cargo de la Policía Nacional.

    RELACIONADAS
    • La organización del campamento está encabezada por Silvania Aquino, César Heredia Guerra, presidente de la Fundación Mauricio Báez, y José "Boyón" Domínguez, presidente del Club Mauricio Báez, con la asesoría del periodista Leo Corporán.
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