Inefi remoza cancha en el centro penitenciario juvenil de Hato Nuevo

Imagen de la cancha remozada en el centro penintenciario juvenil de Hato Nuevo ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) dejó iniciado el remozamiento de las canchas de baloncesto del Centro de Atención Integral para la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal "Ciudad del Niño", ubicado en la carretera Hato Nuevo.

Este fue el primer paso de una serie de apoyos dirigidos a los jóvenes privados de libertad que reciben atención en dicho recinto.

El director ejecutivo del Inefi, Alberto Rodríguez Mella, destacó que esta acción responde a una visión humana y formativa del deporte como herramienta de cambio social.

"En el Inefi creemos firmemente que el deporte transforma vidas. Este remozamiento en Ciudad del Niño es apenas el primer paso de varios apoyos que estaremos llevando a estos adolescentes, con la esperanza de que, a través de la práctica deportiva, puedan fortalecer la disciplina, aprender el valor del cumplimiento de las reglas y encontrar un camino de superación personal", expresó Rodríguez Mella.

Próximas acciones

El próximo paso será la puesta en marcha de un campamento de verano deportivo y lúdico para estos jóvenes, aprovechando que este mes concluyen sus clases en el centro.

La iniciativa busca que el tiempo de receso se convierta en una oportunidad para aprender, compartir y crecer a través del deporte, la recreación y actividades que fortalezcan su autoestima, la disciplina y la convivencia.

Investigaciones internacionales sustentan los beneficios del deporte

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), una agencia de la ONU responsable de liderar a nivel global la lucha contra las drogas ilícitas, el crimen organizado transnacional, la corrupción, el terrorismo y otros delitos relacionados, ha señalado que los programas deportivos en contextos de detención pueden apoyar la rehabilitación, la reintegración social y la reducción de la reincidencia, especialmente entre adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley.

Además, diversas investigaciones y organismos internacionales coinciden en que el deporte, cuando se implementa con acompañamiento educativo y psicosocial, no solo mejora la condición física, sino que también contribuye a reducir la ansiedad, la depresión y el estrés, fortalece habilidades para la vida, promueve el autocontrol y facilita procesos de reinserción social.

La Unodc sostiene además que estas iniciativas ayudan a construir vínculos positivos, fomentar el sentido de pertenencia y crear experiencias de logros que pueden alejar a los jóvenes de conductas de riesgo.