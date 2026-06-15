Asoprosado realiza charla sobre inteligencia emocional para softbolistas

Personas presentes en la charla sobre inteligencia emocional para softbolistas tras incidentes en torneos ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación de Softbol de la Provincia Santo Domingo (Asoprosado), realizó el pasado sábado una charla dirigida a jugadores y directivos, con el objetivo de fortalecer la práctica deportiva y mejorar aspectos vinculados al comportamiento de los equipos en los diferentes torneos.

El encuentro se realizó en el salón de eventos del Palacio Municipal de Santo Domingo Este, Costa del Faro y contó con la participación de figuras importantes ligadas al sector.

El encuentro, moderado y coordinado por la vocera de Asoprosado, Crismailin Rodríguez, busca crear conciencia en los jugadores, para que entiendan que más allá del calor del juego, hay aspectos que deben respetarse dentro y fuera de las líneas de cal.

Medidas disciplinarias y objetivos de la capacitación

El presidente de la entidad, Alison Díaz, explicó que la iniciativa surge tras incidentes ocurridos en un torneo pasado, cuando un equipo de la liga del Isabelita deslució la etapa semifinal con un bochornoso conflicto.

Como medida disciplinaria, todos sus integrantes fueron suspendidos, pero se les ofreció la posibilidad de reconsiderar la sanción si participan en esta capacitación, junto a otros líderes de la zona.

"Los torneos y eventos ligados al softbol son cada vez más amplios e intensos, algunos de los cuales han quedado deslucidos por mal comportamiento de jugadores o cuerpo técnico, hechos inaceptables, ya que afecta el sano desarrollo de esta hermosa disciplina", indicó Díaz.

Afirmó que estos eventos han acaparado la atención local, sirviendo como escenario de esparcimiento para toda la familia, por lo que mantener un correcto comportamiento resulta primordial.

"Lo que buscamos es que estas riñas no continúen, ya que en la mayoría de los casos, los torneos son espacios pensados para atraer a la familia y brindarles un espectáculo de calidad, donde su seguridad y diversión estén garantizadas", afirmó el dirigente.

Diaz agregó que las normas y sanciones se han vuelto más estrictas, con expulsiones que pueden ir de 5 a 10 años, como mecanismo de persuasión, para evitar hechos violentos que atenten contra la seguridad de los presentes.

Por su lado, Rodríguez, hizo un llamado a los equipos para que aúnen esfuerzos, en procura de llenar eventos dignos de esta importante disciplina deportiva.

"Es importante que sepamos que el sóftbol es el espacio utilizado por muchos de nosotros, para botar el estrés del día a día, pero también, para hacer deporte de manera serena y segura, por lo que tenemos que cuidar esto que tanto amamos y por lo que tanta gente pone el 100 por ciento, para que podamos crecer cada vez más, siendo ejemplo incluso, para las nuevas generaciones", enfatizó Rodríguez.

La charla sobre inteligencia emocional, organizada junto a la Alcaldía de Santo Domingo Este, la Fundación Cuidando de ti, Fedosa y la dirección de la Juventud de la provincia, busca ofrecer herramientas prácticas para que los jugadores aprendan a manejar sus emociones en el terreno de juego y garantizar que el softbol siga siendo un espacio de integración y sana convivencia.

La charla, impartida por la psicóloga Jensen Rosario; contó además con la participación Gabriel Estevez, director de Juventud de ASDE; Nelson Well, vicepresidente de la Fedosa, Gabriel Morel, miembro del comité ejecutivo de Asadina y coordinador del evento Los Piñeros, así como representantes de varios equipos de la provincia.