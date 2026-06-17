Inefi y Odefar ponen en marcha el programa "Escuelas en Movimiento"

Vista de "Escuelas en Movimiento" en la Escuela Básica Santa Martha, en Las Flores, Cristo Rey. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) y el Observatorio Dominicano de Educación Física (Odefar) pusieron en marcha el programa "Escuelas en Movimiento" en la Escuela Básica Santa Martha, ubicada en Las Flores, Cristo Rey.

El director ejecutivo del Inefi, Alberto Rodríguez Mella, resaltó que la iniciativa busca promover estilos de vida más dinámicos entre niños, niñas y adolescentes, fomentando hábitos que contribuyan a su bienestar físico, mental y social.

Indicó que con esta propuesta las dos instituciones apuestan a la creación de entornos escolares que integren el movimiento y la actividad física como elementos esenciales del proceso educativo, fortaleciendo así el desarrollo de la población estudiantil.

Rodríguez Mella destacó que este programa representa un paso importante en la transformación de la educación física escolar y en la promoción de una cultura de salud preventiva desde las aulas.

"Escuelas en Movimiento constituye una apuesta por el presente y el futuro de nuestros estudiantes, sembrando bienestar, salud y oportunidades de desarrollo integral", expresó Rodríguez Mella durante el acto inaugural.

Impacto y herramientas del programa Escuelas en Movimiento

De su lado, el profesor Moisés Martínez, docente de la Escuela Básica Santa Martha y autor del proyecto, resaltó el impacto que tendrá esta iniciativa en la comunidad educativa, al incentivar una participación más activa de los estudiantes en prácticas saludables y recreativas.

Martínez argumentó que el programa contempla jornadas de sensibilización, guías estudiantiles, gimnasios biosaludables, una aplicación móvil, materiales audiovisuales, retos semanales y otras herramientas diseñadas para convertir el ejercicio físico en una práctica habitual dentro de la vida escolar.

Las entidades organizadoras subrayaron que la implementación del programa reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la educación física, impulsando no solo una mejor salud física y mental, sino también un mayor rendimiento académico y la formación de ciudadanos resilientes y comprometidos con su bienestar.

En la actividad estuvieron presentes el director de la Escuela Básica Santa Martha, Atanacio Ogando Ogando; el presidente y vicepresidente respectivamente de Odefar, Cidric Moisés Peguero y Charlie Pérez; así como los coautores del proyecto Gustavo Adolfo Bernarol y Melissa Contreras Paredes.