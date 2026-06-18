Marileidy Paulino busca este viernes en Doha romper su récord de los 400 metros

Marileidy Paulino celebra con la bandera dominicana, uno de sus éxitos en el atletismo profesional. ( ARCHIVO/ AFP )

La estrella dominicana Marileidy Paulino saltará por fin al tartán de la Liga de Diamante 2026 este viernes en Doha, su primera gran reunión de una temporada sin Mundial ni Juegos Olímpicos pero donde espera seguir causando sensación en los 400 metros.

El pasado septiembre, en la final del Mundial de Tokio, Paulino vivió una circunstancia que le costó digerir: firmó su mejor crono personal (47 segundos y 98 centésimas) y el tercero mejor de la historia pero se sintió derrotada al quedar con la plata y ceder su corona mundial a la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone (47.78).

Pero desde entonces han pasado nueve meses y Paulino (29 años) afronta con ánimos renovados una temporada de 2026 sin Mundial ni Juegos Olímpicos, pero donde no le faltan alicientes.

¿Rumbo al récord?

La Liga de Diamante, el circuito que agrupa a las principales reuniones mundiales, se presenta de entrada como el primer reto: la atleta dominicana aspira allí a un cuarto título después de ganar las temporadas de 2022, 2023 y 2024.

En julio y agosto correrá en casa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, y en septiembre tiene previsto participar en el Ultimate Championships en Budapest, una nueva competición creada por World Athletics.

Pero ante todo, y siguiendo la máxima que guía su carrera, Paulino corre contra sí misma y con la misión de rebajar sus tiempos, para poder batir algún día el resistente récord mundial de 400 metros, fijado por la alemana Marita Koch con 47.60 en 1985.

"Estoy orgullosa de haber sido en mi carrera campeona olímpica, pero lo más importante para mí es aprender y seguir mejorando, para ser mi mejor versión", dijo a la web de la Liga de Diamante ante su esperada participación en Catar.

Busca la tercera

En sus dos anteriores participaciones en la reunión de Catar, Paulino se llevó la victoria, tanto en 2022 (51.20) como en 2023 (50.51).

Sin McLaughlin-Levrone ni la bareiní Salwa Eid Naser, sus dos principales rivales, la atleta caribeña será sin duda la gran favorita a la victoria, en una carrera donde su principal adversaria parece la polaca Natalia Bukowiecka y en la que habrá otras dos competidoras latinoamericanas, la chilena Martina Weil y la cubana Roxana Gómez.

"Estoy deseando volver a correr en Doha. El público pone mucho ambiente y se dan las condiciones para correr rápido ahí", señaló Paulino.

Por el momento, la estrella dominicana pudo ya probarse el pasado 5 de junio en una reunión en el estadio Luzhniki de Moscú y allí corrió la vuelta de pista en 49 segundos y 89 centésimas, lo que le pone por el momento duodécima en la clasificación de tiempo de lo que va de temporada, a más de un segundo de la jamaicana Dejanea Oakley (48.79), por ahora la que tiene el mejor registro de este 2026.

El otro gran nombre del atletismo dominicano, el velocista Alexander Ogando, también estará en la pista de Doha y será candidato a la victoria, en su caso en los 200 metros.

Pérez busca la revancha

En el triple salto femenino volverá a darse un pulso entre figuras cubanas, en el que Leyanis Pérez, campeona mundial al aire libre y bajo techo, tratará de vengarse de Davisleydi Velazo, que le ganó este mes en Oslo.

En el resto de pruebas, destaca también la presencia en el emirato del estadounidense Cordell Tinch (110 metros vallas), el griego Emmanouil Karalis (salto con garrocha) y el cubano nacionalizado portugués Pedro Pablo Pichardo (triple salto).

El público local espera sobre todo la victoria de su ídolo Mutaz Essa Barshim en el salto de altura.