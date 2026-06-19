Politécnico José Núñez de Cáceres gana el Festival Nacional de Marcha Escolar

Alumnos de una de las regionales educativas durante el Festival de Marcha Escolar Nivel Secundario Inefi 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El Politécnico José Núñez de Cáceres se llevó los máximos honores del Festival Nacional de Marcha Escolar Nivel Secundario Inefi 2026, que se llevó a cabo este viernes en la cancha del Club San Carlos.

La actividad contó con la participación de 297 estudiantes de nueve regionales educativas del país.

Los campeones terminaron con 548 puntos, el segundo lugar lo ocupó el Liceo Carmen Digna Evangelista Alejo, con 515 tantos, y la tercera posición la obtuvo el Politécnico Profesor Javier Martínez Arias, con 499 unidades.

La mejor banda

El Politécnico Profesor Javier Martínez Arias obtuvo el primer lugar con 40 puntos, en el renglón "Mejor Banda de Música", seguido por el Politécnico José Núñez de Cáceres, con 39, y el Liceo Carmen Digna Evangelista Alejo, con 38, terminó en el tercer puesto.

En el aspecto individual la alumna Andiany Polonio, del Politécnico José Núñez de Cáceres, con 35 puntos, se llevó el galardón a la "Mejor Voz de Mando", siendo escoltada por Yoneline Rivera, del Liceo Carmen Digna Evangelista Alejo, con 34 unidades, y Mariana Gervasio, del Liceo Juan Pablo Duarte, con 33, quienes ocuparon el segundo y tercer escalón del podio.

La inauguración

La actividad estuvo encabezada por el director ejecutivo del Inefi

, Alberto Rodríguez Mella, quien resaltó el interés del presidente Luis Abinader de seguir fomentando este tipo de actividades recreativas en todos los centros educativos del país.

"El objetivo de este tipo de eventos es fortalecer la formación integral de los estudiantes del nivel secundario, mediante la promoción de la disciplina, liderazgo, respeto, sentido de pertenencia y valores patrióticos", resaltó Rodríguez Mella, quién felicitó a los maestros de educación física que intervinieron y trabajaron con las marchas escolares, especialmente al encargado de Educación Corporal y del Movimiento, Víctor Pérez.

Pérez destacó que este tipo de actividades recreativas constituye un espacio para el intercambio de experiencias, el fortalecimiento de la identidad cultural y el reconocimiento del talento estudiantil, contribuyendo a la construcción de una comunidad educativa más comprometida, inclusiva y participativa, en consonancia con los principios formativos que promueve el Inefi.

Los participantes

Entre los centros educativos que participaron están el Politécnico Monseñor Thomas F. O Reilly, Politécnico José Núñez de Cáceres, Liceo Juan Pablo Duarte y el Politécnico Salesiano Santo Domingo Savio.

También vieron acción el Liceo Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, Francisco del Rosario Sánchez, Politécnico Javier Martínez Arias, Liceo Carmen Digna Evangelista Alejo y el Liceo Enriquillo Modalidad Académica EMA.