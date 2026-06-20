Un triunfo sobre Japón, le da un respiro a las Reinas del Caribe en la LNV

Flormarie Colón, de República Dominicana realiza un ataque durante un partido de la Liga de Naciones. ( FUENTE EXTERNA )

Un esperado respiro llegó para la selección nacional de voleibol femenino de la República Dominicana. Las Reinas del Caribe conquistaron este sábado su primera victoria en la actual edición de la Liga de Naciones de Voleibol, tras doblegar con marcador de 3-1 al combinado de Japón, actual número cinco del ranking mundial.

Las anotaciiones de los sets fueron (17-25, 25-20, 28-26 y 25-23).

El triunfo frena en seco una racha de seis reveses al hilo para las quisqueyanas. Con este resultado, el sexteto caribeño respira y coloca su récord en un ganado y seis perdidos dentro del Grupo 5 de la exigente justa mundialista.

La ofensiva de la escuadra dominicana estuvo comandada por una inspirada Flormarie Heredia Colón, quien castigó la defensa rival con 17 unidades.

Otros aportes

A la causa ganadora se sumaron de manera efectiva Jineirys Martínez con 14 puntos, Yonkaira Peña con 13 y Alondra Tapia con 11 tantos. Un factor crucial en las postrimerías del choque fue el ingreso desde la banca de la estelar Brayelin Martínez.

Aunque aportó solo tres anotaciones, estas llegaron en momentos cruciales para sellar los sets definitivos, incluido el punto que cerró el cuarto parcial. Por el bando asiático, la resistencia estuvo liderada por Yukiko Wada con 17 puntos y Yoshino Sato con 16 unidades.

Pese al esfuerzo defensivo de Shimamura (14) y Nichita Yamada (11), el bloqueo quisqueyano terminó por descifrar el rápido sistema de juego de las niponas.

La victoria dominicana se cimentó además en el brillante desempeño de la líbero Yaneiris Rodríguez en la recepción, complementada por la precisión de la acomodadora Niverka Marte en la distribución.

Cabe destacar que la estelar Brenda Castillo no vio acción durante este compromiso. Sin tiempo para celebraciones largas, las criollas concluirán su participación en esta segunda ronda este domingo a las 4:00 de la madrugada frente a Chequia.

Inmediatamente después del partido, la delegación nacional empacará sus maletas para viajar a Hong Kong, sede de la tercera semana de la VNL.