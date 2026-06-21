Campamento del Mauricio Báez apuesta por la formación en valores

Niños campistas comparten con Colí, la mascota de los Juegos Centroamericanos & del Caribe Santo Domingo 2026 ( FUENTE EXTERNA )

La formación en valores y la orientación de niños y adolescentes durante las vacaciones escolares constituyen uno de los principales objetivos del Campamento de Verano de la Fundación y Club Mauricio Báez, que este año celebra su décimo tercera edición.

Los organizadores destacaron que el programa procura contribuir al desarrollo integral de los participantes, combinando actividades educativas, recreativas y deportivas en un ambiente seguro y formativo.

"Es importante formarlos en esos temas, porque ellos son el futuro de esta barriada de Villa Juana y otros sectores. Además, siempre hemos estado enfocados en sacar a los niños y niñas de las calles durante las vacaciones y por ello les preparamos este espacio de diversión y aprendizaje", expresó Leo Corporán, asesor y fundador de la Fundación y Club Mauricio Báez.

Como parte del programa, los campistas también reciben orientación sobre la historia del Club Mauricio Báez, desde su fundación en 1963 hasta convertirse en una de las instituciones deportivas y comunitarias más emblemáticas del país.

Más de 1,200 niños y adolescentes participan este año en el campamento, que se desarrolla bajo la supervisión de alrededor de 200 voluntarios.

De su lado, César Heredia Guerra, presidente de la Fundación Mauricio Báez, resaltó la satisfacción que representa mantener viva una iniciativa que ha impactado a varias generaciones de jóvenes del populoso sector y comunidades aledañas.

"Cada año es planificado para dar lo mejor a los participantes y hemos visto los frutos de ese esfuerzo al verlos crecer y ver cómo algunos se inclinan por actividades aprendidas aquí", manifestó.

El campamento inició el pasado 15 de junio y se extenderá hasta el 3 de julio. Está dirigido a niños y adolescentes de entre 5 y 13 años.

Durante tres semanas, los participantes reciben talleres de pintura artística, modelado en barro, manualidades y baile, además de practicar baloncesto, voleibol, fútbol y otros juegos recreativos.

Participación y dirección del campamento

Asimismo, participan en charlas sobre prevención de incendios impartidas por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y orientaciones sobre seguridad ciudadana ofrecidas por la Policía Nacional.

La dirección del campamento está encabezada por César Heredia Guerra y José "Boyón" Domínguez, presidente del Club Mauricio Báez, con la asesoría de Corporán.

El campamento se desarrolla tanto en las instalaciones de la fundación, como en el club, así como en las instalaciones del liceo y la escuela, según se requiera espacios para las dinámicas de los participantes.