El Gobierno usa el deporte como estrategia para impulsar la frontera

El presidente Luis Abinader durante la inauguración de los Juegos Fronterizos 2026. ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

La inauguración de los Juegos Fronterizos 2026 fue utilizada este viernes por el Gobierno no solo para dar inicio a las competencias entre más de 2,200 atletas de siete provincias, sino también para reforzar una estrategia con la que busca llevar mayor atención, inversión e integración a la zona fronteriza a través del deporte.

Durante el acto celebrado en el municipio de Jimaní, provincia Independencia, el presidente Luis Abinader anunció que los Juegos Fronterizos se celebrarán todos los años, mientras que el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, defendió la iniciativa como una forma de impulsar una región que describió como "históricamente olvidada".

"Llegaron para quedarse", expresó Abinader al dirigirse a los atletas y autoridades presentes.

"Tenemos que hacerlos todos los años, hacerlos cada año mejor. Ese tiene que ser nuestro compromiso", agregó el mandatario, al asegurar que el evento continuará realizándose de manera permanente y con sedes rotativas entre las provincias fronterizas.

Abinader explicó que, tras la edición celebrada el año pasado en Montecristi y la de este año en Independencia, los juegos regresarán en 2027 a una provincia de la frontera norte y en 2028 volverán a celebrarse en la región sur.

Más que una competencia deportiva

Aunque la ceremonia estuvo marcada por el desfile de las delegaciones y el inicio oficial de las competencias, el discurso del ministro Kelvin Cruz dejó claro que el propósito del Gobierno trasciende el aspecto deportivo.

"Estamos llevando el deporte a una franja territorial muy deprimida y olvidada del pasado", afirmó el funcionario.

Cruz sostuvo que la intención es que el deporte se convierta en un instrumento para dignificar las provincias fronterizas y atraer la atención hacia una región que, según dijo, durante años permaneció al margen de las principales políticas públicas.

"Todos los medios de comunicación importantes están hablando hoy de la frontera. Están hablando de que el deporte ha renacido en esta provincia de la frontera", expresó.

Añadió que estos juegos buscan "poner las provincias fronterizas en el radar de la República Dominicana" y valoró que, por segundo año consecutivo, el presidente Abinader encabezara la inauguración del evento.

Inversión en instalaciones deportivas

El ministro aprovechó el acto para enumerar las intervenciones realizadas por el Gobierno en infraestructuras deportivas de la zona.

Entre ellas mencionó la colocación de un piso sintético de última generación y nueva iluminación en el complejo deportivo de Jimaní; la instalación de un piso de madera certificado en el polideportivo de Duvergé; mejoras en techados deportivos y la iluminación del estadio de béisbol de Jimaní, que, según indicó, permanecía sin ese servicio desde hacía 24 años.

Más de 2,200 atletas de siete provincias

Los Juegos Fronterizos 2026 reúnen a más de 2,200 atletas de las provincias Pedernales, Independencia, Bahoruco, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Valverde.

Los competidores llegaron a esta fase tras superar eliminatorias provinciales y disputarán competencias en 14 disciplinas que incluyen ajedrez, atletismo, baloncesto, boxeo, dominó, fútbol, karate, judo, tenis de mesa y voleibol, entre otras.

Durante la ceremonia inaugural, la gobernadora de Independencia, Mercedes Nova, aseguró que la celebración de los juegos representa mucho más que una competencia deportiva.

"Hoy la frontera deja de ser una línea en el mapa y se convierte en un espacio deportivo", expresó.

En su intervención, Abinader insistió en que el principal objetivo de los Juegos Fronterizos es fomentar la participación de los jóvenes y fortalecer el sentido de pertenencia de las comunidades fronterizas.

El presidente garantizó que el Gobierno continuará respaldando el evento para consolidarlo como una cita anual del calendario deportivo nacional.