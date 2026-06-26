París desafía la ola de calor y mantiene su reunión de la Liga de Diamante para este domingo

Estadio Charléty, donde se escenificó la reunión de París de la Liga Diamante en 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Pese a la canícula que azota Francia, la reunión de atletismo de Liga de Diamante de París se mantendrá el domingo en el estadio Charléty, donde se espera la asistencia de 19.000 espectadores, según anunció el viernes la organización.

"En acuerdo con la Prefectura de Policía de París y con relación al episodio excepcional de canícula, la Federación Francesa de Atletismo (FFA) confirma que se mantiene la reunión de París" el domingo, escribió la FFA, organizadora de la competición, en un comunicado.

Las pruebas amateurs y de clubes sí quedan anuladas, manteniendo únicamente las competiciones profesionales, precisó la FFA.

Con los hospitales parisinos bajo presión debido a la canícula, la Prefectura de Policía de París pidió en la mañana del viernes que se anularan los eventos multitudinarios, incluida la reunión de atletismo.

Se amenazaba incluso con la prohibición en caso de que los organizadores de dichos eventos no tomaran la iniciativa.

La organización de la reunión de atletismo ha defendido su mantenimiento, destacando haber adoptado un dispositivo para ello y haciendo valer las previsiones más suaves para la tarde del domingo, por debajo de los 30ºC.

La competición ha logrado colgar el "todo vendido" gracias a la presencia de grandes estrellas como el velocista estadounidense Noah Lyles o el garrochista sueco Armand Duplantis.

La versión anterior

La reunión de la Liga de Diamante de París 2025 fue una jornada de marcas memorables en el estadio Charléty.

La gran protagonista de la reunión fue la dominicana Marileidy Paulino, quien revalidó su condición de reina de la velocidad al ganar los 400 metros planos con un impresionante tiempo de 48.81 segundos, estableciendo un nuevo récord para el evento parisino.

El medio fondo también vivió un momento memorable con la actuación del etíope Yomif Kejelcha en los 5,000 metros.

Kejelcha detuvo el cronómetro en 12:47.84, con lo que consiguió así la mejor marca mundial de la temporada en ese momento y consolidando la pista de París como una de las más veloces y competitivas de todo el circuito internacional.

En las disciplinas de campo, el lanzador indio Neeraj Chopra se llevó los aplausos en el lanzamiento de jabalina al registrar una marca de 88.16 metros.