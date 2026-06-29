MenaRD conquista su cuarto título de EVO y lidera destacada actuación latinoamericana en Las Vegas

MenaRD se ha destacado como representante de República Dominicana en los eSports. ( FUENTE EXTERNA )

El dominicano Saúl "MenaRD" Mena volvió a hacer historia al proclamarse campeón de Street Fighter 6 en el Evolution Championship Series (EVO) 2026, considerado el torneo más prestigioso de los juegos de pelea a nivel mundial.

Con esta victoria, MenaRD alcanzó su cuarto campeonato de EVO, reafirmando su posición como el jugador latinoamericano más exitoso en la historia del evento. Además, defendió con éxito la corona obtenida en 2025, convirtiéndose en bicampeón consecutivo (back-to-back) de Street Fighter 6, una hazaña que consolida su legado entre los mejores competidores de la disciplina.

El dominicano protagonizó un intenso recorrido hasta la Gran Final, donde enfrentó al japonés Shigematsu. Luego de que el asiático forzara el reinicio del cuadro al imponerse en la primera serie, MenaRD respondió con autoridad para quedarse con el enfrentamiento definitivo y levantar nuevamente el trofeo de campeón.

Representación latinoamericana

La edición 2026 de EVO también dejó una imagen alentadora para la escena competitiva de la región. El Top 8 de Street Fighter 6 contó con la presencia de tres representantes latinoamericanos: el propio MenaRD, el chileno Falcons Craime y el dominicano EVG CrossoverRD, quien alcanzó por primera vez las finales del torneo más importante de la Fighting Game Community (FGC), consolidándose como una de las revelaciones del campeonato.

La presencia de dos dominicanos y un chileno entre los ocho mejores jugadores del mundo refleja el crecimiento que ha experimentado Latinoamérica en los principales escenarios internacionales de los juegos de pelea. En los últimos años, los representantes de la región se han convertido en protagonistas habituales de las instancias decisivas de los torneos más importantes del circuito competitivo.

Durante su camino al campeonato, MenaRD superó a Craime en una de las series que definieron el acceso a las rondas finales, mientras que CrossoverRD firmó la mejor actuación de su carrera al abrirse paso hasta el Top 8 frente a varios de los mejores jugadores del mundo.

Con este nuevo título, MenaRD continúa engrandeciendo el nombre de la República Dominicana dentro de los deportes electrónicos. Su cuarto campeonato de EVO y el bicampeonato consecutivo en Street Fighter 6 ratifican el dominio del dominicano en la élite mundial, mientras que las actuaciones de Craime y CrossoverRD evidencian el excelente momento que vive Latinoamérica dentro de la escena competitiva de los juegos de pelea.