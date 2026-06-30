Liceo Ramón Emilio Jiménez y Politécnico José María Vélaz mantienen sus invictos

Momento de acción de la Batalla de las Promociones ( FUENTE EXTERNA )

El Liceo Ramón Emilio Jiménez y el Politécnico José María Vélaz se mantienen invictos en la primera semana del Festival Regional de Baloncesto Masculino (Batallas de las Promociones Inefi 2026) en el que participan 32 centros educativos del Distrito Nacional y Santo Domingo, bajo la organización del Instituto Nacional de Educación Física y el auspicio de los ministerios de Educación (Minerd) y la Juventud.

El representativo de Los Mina Viejo tiene cinco triunfos sin derrotas, mientras que el Politécnico José María Vélaz (Jomave) tiene en su haber cuatro victorias y cero derrotas. El Politécnico San José está en la tercera posición con cuatro ganados y un partido perdido.

En tanto, el centro educativo Argentina Mateo Lara está en la cuarta posición (4-4-0) y el San Vicente de Paúl y el Pedro Mir se encuentran parejos en la casilla número cinco (3-3-0).

Otros representativos educativos que se encuentran en el "Top-10" del certamen son el Perpetuo Socorro (3-3-0), Politécnico Pilar Constanzo (3-3-0), Centro Educativo Estrella del Universo (4-3-1) y el Carlixta Estela Reyes P. (5-3-2).

Torneo histórico

El torneo está calificado de "histórico", ya que reúne a los estudiantes de último año de secundaria en temporada de vacaciones, y el mismo marca un hito sin precedentes en la historia del deporte escolar dominicano.

En ese sentido, el director ejecutivo del Inefi, Alberto Rodríguez Mella, fue enfático al destacar que esta iniciativa busca mantener a la juventud activa, comprometida con los valores del deporte y alejada de conductas de riesgo durante el período vacacional, demostrando que la labor de la institución trasciende el calendario escolar.

Explicó la razón estratégica de elegir a Santo Domingo Este, ya que es el municipio con mayor densidad poblacional estudiantil del país, con una infraestructura educativa robusta y una comunidad deportiva comprometida y que reúne las condiciones idóneas —logísticas, deportivas para garantizar el éxito de la primera edición de este evento histórico.

Formato del torneo

La competencia cuenta con la participación de 32 centros educativos provenientes de los Distritos Educativos 10-03, 10-04 y 10-06, impactando de forma directa a más de 372 estudiantes. El torneo se desarrolla de la siguiente manera:

? Cinco grupos de cinco equipos y un grupo de seis equipos, en sistema de todos contra todos.

? Los 16 mejores equipos del ranking general clasificarán a una fase de eliminación directa (muerte súbita).

? Los cuatro finalistas definidos en dicha ronda disputarán las semifinales.

? Partido por el tercer y cuarto lugar, y la Gran Final para coronar al campeón de la primera edición histórica.

Premiación

Además de vistosos trofeos y medallas, los integrantes del equipo ganador recibirán becas del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA).

Mientras que el Jugador Más Valioso recibirá una beca otorgada por el Ministerio de la Juventud. La "Batalla de las Promociones" es una muestra del firme compromiso del Inefi con el deporte escolar y el desarrollo integral de la juventud dominicana.