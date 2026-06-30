Torneo benéfico de pádel logra récord de recaudación para niños con cáncer

El torneo reunió a 324 jugadores, contó con el respaldo de más de 90 empresas patrocinadoras y recibió a más de 2,000 asistentes. ( FUENTE EXTERNA )

El Torneo de Pádel X102 recaudó 6,030,000 millones en favor de la Fundación St. Jude República Dominicana durante su segunda edición, celebrada del 25 al 28 de junio en el Groove Pádel Club, en Santo Domingo.

De acuerdo con una nota de prensa difundida este martes, la iniciativa superó la meta de recaudación fijada para este año y estableció un nuevo récord, consolidándose como uno de los eventos deportivos benéficos de mayor impacto en el país.

Apoyo a la fundación

Los fondos permitirán a la fundación continuar ofreciendo medicamentos, estudios diagnósticos, quimioterapias, consultas especializadas y atención integral a niños y adolescentes con cáncer, además de brindar acompañamiento a sus familias durante el tratamiento.

Según la información, el torneo reunió a 324 jugadores, contó con el respaldo de más de 90 empresas patrocinadoras y recibió a más de 2,000 asistentes.

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Entrega de donativos

Durante el acto de clausura fue entregado un cheque simbólico por 6,030,000 millones de pesos. La entrega estuvo encabezada por Jacinto Howley, presidente de Dominican Digital Media, y Nassim Díaz, director operativo de la empresa, quienes entregaron el donativo a Piero Bonarelli, vicepresidente de la Fundación St. Jude República Dominicana.

La ceremonia también incluyó la entrega de una yipeta Hyundai Venue correspondiente a la rifa benéfica realizada durante el torneo, una iniciativa que contribuyó a incrementar los fondos destinados a los programas de atención de la fundación.

La organización destacó que el monto recaudado representa un aumento con respecto a la primera edición del torneo, cuando se obtuvieron 4,912,850 millones de pesos, recursos que permitieron incorporar nuevos pacientes y dar continuidad al tratamiento de otros niños atendidos por la fundación.

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