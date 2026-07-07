El Cabarete Classic será celebrado del 16 al 19 de este mes

El Cabarete Classic será celebrado del 16 al 19 de julio. ( FUENTE EXTERNA )

La playa de Cabarete se convertirá en el mes de julio en una nueva ocasión el epicentro de los deportes acuáticos en la República Dominicana.

Evento Cabarete Classic

Desde los primeros dias del mes de julio, el municipio playero se prepara, no solo para ser subsede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, también se prepara para recibir la edición número veinte del Cabarete Clasisc, evento organizado por Pablito Guzmán.

La edición 2026 del Cabarete Classic a celebrarse del 16 al 19 de este mes, tendrá competencias de windsurf, kitesurf, wingfoil y windsurf foil así como el debut en el evento del kitesurf foil.

Participación internacional

Según, Guzmán se espera la participación de más de 80 atletas y amantes de los deportes acuáticos desde los seis años en adelante, de Estados Unidos, Curacao, Puerto Rico, Argentina, Suiza, Inglaterra, Canadá, San Martin, Colombia y los anfitriones de República Dominicana.

"El evento surgió en el año 2006 con la intención de mantener vivo el espíritu windsurfista en este poblado y reunir a amigos de todas partes del mundo en un encuentro que destaque la importancia de nuestra disciplina", dijo.

Además de las actividades acuáticas, el evento contará con una serie de amenidades que giran alrededor de la competencia.