VIDEO | Cosiris Rodríguez y Nurys Arias, dos inmortales del voleibol forman a futuras Reinas del Caribe
Las dos exselecciones nacionales dirigen el campamento Guerreras inmortales
Luego de una brillante trayectoria que las llevó a la inmortalidad, Nurys Arias y Cosiris Rodríguez combinan sus conocimientos con el propósito de impulsar la técnica de más de 30 niñas que participan en el campamento de voleibol que ambas encabezan en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
Rodríguez y Arias también son entrenadoras de las categorías formativas del proyecto de Selecciones Nacionales Femeninas (Senafe). En lugar de irse a descansar durante el verano, decidieron dedicar ese tiempo al trabajo con las niñas.
La idea del campamento “Guerreras Inmortales”, como se denomina, surgió de una conversación entre las dos exjugadoras.
“Nos pusimos de acuerdo porque muchas niñas nos decían que querían entrenar con nosotras”, señala Arias. “Acordamos hacerlo, le pusimos cuerpo y carácter, y aquí estamos”.