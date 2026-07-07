Luego de una brillante trayectoria que las llevó a la inmortalidad, Nurys Arias y Cosiris Rodríguez combinan sus conocimientos con el propósito de impulsar la técnica de más de 30 niñas que participan en el campamento de voleibol que ambas encabezan en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Rodríguez y Arias también son entrenadoras de las categorías formativas del proyecto de Selecciones Nacionales Femeninas (Senafe). En lugar de irse a descansar durante el verano, decidieron dedicar ese tiempo al trabajo con las niñas.

La idea del campamento “Guerreras Inmortales”, como se denomina, surgió de una conversación entre las dos exjugadoras.

“Nos pusimos de acuerdo porque muchas niñas nos decían que querían entrenar con nosotras”, señala Arias. “Acordamos hacerlo, le pusimos cuerpo y carácter, y aquí estamos”.

El campamento, que funciona de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., es de “reforzamiento”, explica Rodríguez. Algunas de las niñas forman parte del proyecto y continúan sus entrenamientos en el turno vespertino del Senafe. “Se trata de seguir puliendo y fortaleciendo a nuestras niñas”, agrega. El anhelo de convertirse en una Reina del Caribe atrae a niñas de distintos puntos hasta las canchas abiertas del Centro Olímpico, entre ellos Pantoja, la zona oriental y San Cristóbal. Algunas incluso se trasladan solas para recibir conocimientos técnicos, además de charlas formativas, entre otros aspectos. El propósito es que el de este año sea el primero de muchos campamentos, coinciden ambas entrenadoras.