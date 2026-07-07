La Liga de softbol de oficiales académicos de las Fuerzas Armadas y la PN inauguró su torneo

El Mayor General Delio Buenaventura Colón Rosario, ERD y el General Jacobo Mateo Moquete, PN, hacen el lanzamiento simultáneo de la primera bola, para dejar inaugurado el torneo de los Oficiales Académicos de las FFAA y la Policía Nacional en su versión 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La Liga de softbol de oficiales académicos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (Lisoa) dejó inaugurado su torneo 2026, dedicado a la promoción Guerreros 2009.

Ceremonia inaugural

En el partido inaugural celebrado en el estadio del Ministerio de defensa de esta ciudad, el equipo Monarca 2015 superó 22-12 a Jerarcas 2020.

La ceremonia de apertura fue encabezada por el presidente de la Lisoa, el teniente coronel Danny Batista Ozuna, ERD, acompañado de oficiales militares y policiales, así como de representantes de instituciones deportivas que respaldaron el arranque del campeonato.

Durante el discurso central, el teniente coronel Batista Ozuna destacó que el torneo representa un espacio de fraternidad, disciplina e integración, donde las distintas promociones encuentran la oportunidad de fortalecer los vínculos de amistad entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

"La Lisoa reafirma su compromiso de seguir promoviendo el deporte como un escenario de integración, disciplina, compañerismo y fortalecimiento de los lazos de hermandad entre los oficiales académicos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional", dijo.

Batista Ozuna informó que los encuentros se disputarán cada domingo en los estadios del Ministerio de Defensa, la Academia Batalla de Las Carreras, la Armada de República Dominicana y la Fuerza Aérea de República Dominicana.

Resultados dominicales

El lanzamiento de la primera bola fue realizado por el mayor general Delio Buenaventura Colón Rosario, ERD, inspector general de las Fuerzas Armadas, en representación del ministro de Defensa, Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre y el general Jacobo Mateo Moquete, PN, director de deportes de la Policía Nacional, quienes dejaron formalmente abierto el torneo de la Lisoa.

Los demás resultados

El segundo partido en la jornada inaugural fue ganado por el combinado Monarcas a Jerarcas 15-12.

En la jornada dominical, Huracanes 2016 vencieron 6-0 a Imparables 2023; Veteranos 2017 también vencieron con igual pizarra a los Imparables.

Sangre Nueva 2013 ganaron a los Indomables 2024, con pizarra de 10-9; Indomables 2024, 14; Sangre Nueva 11; Combatientes 2011, superó 21-10 a La Raza 2021 y La Raza superó a Combatientes 9-5.

Tiburones 2018 le ganó a Príncipes 2014, 15-4; y 7-4; Guerreros 2009, se impusieron a los Faraones 2004, 7-6 y 10-8; Inmortales 2003 ganaron 13-6 a los Sobrevivientes 2026.

En otros resultados, Inmortales superaron a los Sobrevivientes 4-3; los Espartanos a los Titanes 13-5; Legionarios a los Intocables 2011 y los Titanes 2025 ganaron 23-19 a los Espartanos 2010 y Legionarios 2007 a los Intocables 2011.