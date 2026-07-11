¡Golpe de autoridad! Las Reinas del Caribe vencen a China en la Liga de Naciones

Las Reinas del Caribe celebran un punto en la Liga de Naciones ( FUENTE EXTERNA )

La Selección Dominicana de voleibol femenino (las Reinas del Caribe) logró una de sus victorias más importantes en la presente Liga de Naciones de Voleibol (VNL) al derrotar este sábado con marcador de 3-1 a la poderosa escuadra de China.

El conjunto dominicano, actual número 13 del ranking mundial de la FIVB, batalló de principio a fin en suelo asiático para llevarse el triunfo con parciales de 25-22, 21-25, 25-23 y 26-24, logrando así su segundo triunfo de manera consecutiva y el tercero en la fase regular del torneo.

Ofensiva letal y gran defensa

El ataque de las quisqueyanas estuvo liderado por una inspirada Brayelin Martínez, quien castigó la defensa china con un total de 20 puntos. Le siguieron de cerca Yonkaira Peña con 18 unidades, Gaila González con 16 y Jineirys Martínez con 12 tantos.

González fue la gran heroína del cierre del partido al empatar el disputado cuarto set a 24 puntos con un potente remate y encargarse de fabricar los últimos dos puntos que sellaron la victoria definitiva 26-24.

Asimismo, la líbero Yaneirys Rodríguez tuvo una actuación superlativa en el plano defensivo, rescatando balones cruciales para mantener vivas las aspiraciones dominicanas.

Por el equipo de China, Zhuang Y.S. comandó la ofensiva con 25 puntos.

Cierre de ronda

Con este resultado, las Reinas del Caribe colocan su récord en 3-8. El combinado dominicano cerrará su participación en la ronda regular este domingo a las 4:30 de la madrugada (hora de la República Dominicana), cuando se enfrente al seleccionado de Canadá.