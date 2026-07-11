Zona Metropolitana 2 conquista la final del Campeonato Nacional de Atletismo Escolar Inefi

Momento de acción de las competencias de atletismo escolar del Inefi ( FUENTE EXTERNA )

La Zona Metropolitana 2 se llevó los máximos honores en la Gran Final del Campeonato Nacional Edad de Atletismo Escolar U14-U16 INEFI 2026, celebrada este viernes en un vibrante cierre que reunió a los mejores talentos estudiantiles del país en la pista azul del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte de esta ciudad cibaeña.

Tras un recorrido por cinco etapas regionales, el evento concluyó con una jornada llena de emoción, esfuerzo y espíritu competitivo, en el que los metropolitanos 2 obtuvieron 10 medallas de oro, siete de plata y ocho de bronce acumulando 25 puntos.

En tanto, la región Higuamo resultó subcampeón con ocho preseas de oro, 8 de plata y siete de bronce (23 puntos) y el Cibao Norte, con cuatro preseas doradas, cinco de plata y dos de bronce ocupó la tercera posición en el podio general con 11 tantos.

La zona Metropolitana 1 (4 oro y 2 bronces) se ubicó cuarto, el Cibao Sur (3-5-3) fue cuarto y el Suroeste (2-5-9) se conformó con la quinta posición.

El Campeonato Nacional U14 y U16 fue organizado por el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), y en el mismo se incluyeron las pruebas de los 800 metros planos, impulso de bala, salto largo, 60 y 80 metros con vallas, 200 metros planos y con vallas, así como lanzamiento de jabalina. Estas disciplinas pusieron a prueba las destrezas de los estudiantes-atletas, quienes mostraron un alto nivel de preparación y compromiso.

Habla el director del INEFI

El director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez Mella, resaltó el impacto positivo del torneo en la juventud dominicana, destacando que el mismo incidirá en que muchos estudiantes se motiven a practicar y desarrollarse en dicha disciplina

"Este evento demuestra una vez más que el deporte escolar es una plataforma poderosa para descubrir talentos, formar ciudadanos responsables y fomentar una cultura de disciplina y superación desde las aulas".

La final del Campeonato Nacional de Atletismo Escolar 2026 reafirma el compromiso del INEFI con la promoción del deporte y la educación física en todo el territorio nacional, fortaleciendo los valores que contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes.

Alexis Peguero resalta iniciativa INEFI

La jornada final contó con la presencia de destacadas figuras nacionales e internacionales, entre ellas el inmortal Isaac Ogando; el comunicador Junior Matrille y el presidente de la Federación Dominicana de Atletismo, Alexis Peguero, quien destacó y resaltó la organización del certamen de parte del INEFI.

Peguero ponderó la labor realizada por Alberto Rodriguez Mella frente al Instituto Nacional de Educación Física, de quien dijo ha sido un funcionario que ha sabido inculcar el deporte a la niñez y la juventud, quienes son los futuros héroes del deporte dominicano.

"Alberto Rodríguez está claro de que inculcando valores a los jóvenes podremos contar con adultos de gran valía en el futuro, y nosotros, como federación, nos sentimos altamente satisfechos y privilegiados de que se nos haya dado la oportunidad de darle a la juventud en esas edades la oportunidad de darse a conocer y lucirse", resaltó.

Agradeció al INEFI por confiar a la Federación Dominicana de Atletismo la organización de este evento, lo que marcará "un antes y un después" de la gestión de Rodríguez Mella frente a ese organismo descentralizado.