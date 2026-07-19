Santo Domingo se prepara para recibir los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Los Juegos se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto. ( FUENTE EXTERNA )

A pocos días del inicio de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, la Alcaldía del Distrito Nacional intensifica un amplio programa de obras y embellecimiento urbano con el propósito de que la capital reciba en condiciones óptimas a más de 6,000 atletas y acompañantes procedentes de 37 países.

Obras y preparativos

Como integrante del Comité Organizador, la alcaldesa Carolina Mejía coordina junto al Gobierno central la ejecución de proyectos de infraestructura, acondicionamiento de espacios públicos y mejoras viales que servirán de escenario o apoyo logístico para la principal cita deportiva de la región, programada del 24 de julio al 8 de agosto.

Entre las obras concluidas destacan el Malecón Deportivo y el Parque Deportivo Paseo 30 de Mayo. En ambos espacios ya avanzan los preparativos del comité organizador con la instalación de graderías, carpas y demás estructuras temporales.

El Malecón Deportivo, resultado de la recuperación de cerca de dos kilómetros del litoral sur, albergará las competencias de baloncesto 3x3, voleibol de playa y skateboard en la modalidad street. El Paseo 30 de Mayo, por su parte, cuenta con un moderno patinódromo que será la sede de las pruebas de patinaje de velocidad.

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Legado y mejoras viales

"Para la República Dominicana es una inmensa alegría ser sede de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Será una experiencia extraordinaria para todos", expresó Mejía.

La alcaldesa sostuvo que el evento trasciende la construcción de infraestructura y la organización logística, al representar una oportunidad para proyectar internacionalmente la hospitalidad dominicana y la capacidad de Santo Domingo como ciudad anfitriona de grandes acontecimientos deportivos.

Como parte del legado de la justa fue inaugurado el Parque Taíno, donde en marzo fueron recibidos los jefes de las delegaciones participantes y que permanecerá como espacio conmemorativo de esta edición de los Juegos.

Paralelamente, la Alcaldía del Distrito Nacional y el Viceministerio de Mantenimiento Vial ejecutan trabajos de asfaltado, iluminación, poda, señalización y remozamiento en las principales vías por donde se desplazarán las delegaciones entre las sedes deportivas.

Las labores incluyen, además, los toques finales al mural conmemorativo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y al parque lineal que se construye en la avenida Winston Churchill, una de las intervenciones urbanas que formarán parte del legado permanente del certamen.