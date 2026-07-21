Oliver Burgos y Edwin Rodríguez brillan en Cabarete Clasicc Pablito Guzmán

Alberto Cruz encabeza el pelotón en la categoría Larga Distancia. ( FUENTE EXTERNA )

Los Dominicanos Oliver Burgos y Edwin Rodríguez se impusieron durante la celebración del XVII Cabarete Clasicc Pablito Guzmán celebrado en Cabarete, Puerto Plata.

En el evento que se celebró el fin de semana del 16 al 19 de Julio y que reunión una gran cantidad de atletas de la tabla y la vela bajo un ambiente familiar y deportivo que ya es una tradición en las playas de Cabarete.

Oliver Burgos considerado uno de los grandes atletas del momento de la categoría Windsurf Foil domino por completo durante todo el fin de semana, fue seguido en su categoría de Jeudi Vasquez, mientras que el tercer lugar fue para Ravel Jimenez.

En la categoría Wingfoil Edwin Rodríguez, sorprendió a los cientos de asistentes a la competencia con sus originales movimientos, mientras que el norteamericano Jason Jones tuvo que conformarse con el segundo lugar, seguido del Argentino José Galillo.

Asi mismo en la categoría Larga Distancia el dominicano Alberto Cruz domino a su antojo la categoría seguido de Luis Angel, Y Carlos Alfredo.

En cuanto a la categoría novatos Yadier A. se quedó con el primer lugar, Wander Vasquez segundo lugar y Uriel Castaños con el tercer lugar.

El Cabarete Clasicc es el evento más importante del país en su género y para este año reunió más de 80 competidores durante cuatro dias en las playas de Cabarete.

Las bondades de Cabarete

Cabarete es reconocido internacionalmente como la capital del kitesurf del Caribe y uno de los diez mejores destinos del planeta para los deportes de vela y viento.

Su posición geográfica privilegiada le otorga vientos alisios constantes durante casi 300 días al año, los cuales soplan de manera amigable desde el este.

Esta consistencia eólica, sumada a una temperatura del agua cálida durante todo el año, crea un ecosistema perfecto donde prestigiosas marcas de la industria prueban sus equipos y los atletas de élite mundial se dan cita para entrenar.

La dinámica natural de la bahía ofrece una versatilidad única que permite aprovechar el mar en diferentes momentos del día según la disciplina.

Durante las primeras horas de la mañana, el viento es leve y las aguas permanecen calmadas, ofreciendo un escenario ideal para los amantes del surf tradicional, quienes encuentran en la cercana la meca de las olas en la República Dominicana.

A partir del mediodía, las corrientes térmicas activan ráfagas que oscilan entre los 15 y 20 nudos, transformando la superficie en el paraíso de los navegantes y dando paso a la práctica masiva de windsurf, kitesurf y wing foil.

El diseño del litoral de Cabarete divide de forma inteligente sus espacios para garantizar la seguridad y el disfrute de todos los niveles, desde principiantes hasta profesionales.