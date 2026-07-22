Andy Cruz vence a Abraham Montoya y piensa en el título mundial de las 130 libras

Andy Cruz golpea al mexicano Abraham Montoya en su última pelea. ( FUENTE EXTERNA )

El cubano Andy Cruz derrotó al mexicano Abraham Montoya por nocaut técnico en el tercer asalto, firmando una buena actuación camino a una oportunidad por el título mundial de las 130 libras.

Desarrollo del combate

Desde el primer campanazo, Cruz controló el combate desde el primer campanazo con precisión, velocidad y buena técnica, características que han caracterizado su carrera. Su superioridad fue evidente y quedó reflejada al enviar a Montoya a la lona con un potente derechazo al finalizar el segundo asalto.

Lejos de disminuir el ritmo, el cubano salió decidido a cerrar la pelea al inicio del tercer episodio, conectando una combinación de golpes que obligó al árbitro Thomas Taylor a detener las acciones apenas a los 54 segundos del asalto, decretando el triunfo por nocaut técnico.

Con esta victoria, Cruz continúa consolidando su ascenso en el boxeo profesional y coloca su candidatura entre las principales de su peso.

Futuro profesional de Cruz

Al finalizar el combate, el púgil confirmó que su próximo objetivo será descender a la división de las 130 libras (superpluma), donde buscará disputar su primer campeonato mundial como profesional.