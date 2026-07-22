Andy Cruz vence a Abraham Montoya y piensa en el título mundial de las 130 libras
Venció por nocaut técnico en el tercer asalto y dijo que buscará el campeonato mundial en la división superpluma.
El cubano Andy Cruz derrotó al mexicano Abraham Montoya por nocaut técnico en el tercer asalto, firmando una buena actuación camino a una oportunidad por el título mundial de las 130 libras.
Desarrollo del combate
Desde el primer campanazo, Cruz controló el combate desde el primer campanazo con precisión, velocidad y buena técnica, características que han caracterizado su carrera. Su superioridad fue evidente y quedó reflejada al enviar a Montoya a la lona con un potente derechazo al finalizar el segundo asalto.
Lejos de disminuir el ritmo, el cubano salió decidido a cerrar la pelea al inicio del tercer episodio, conectando una combinación de golpes que obligó al árbitro Thomas Taylor a detener las acciones apenas a los 54 segundos del asalto, decretando el triunfo por nocaut técnico.
- Con esta victoria, Cruz continúa consolidando su ascenso en el boxeo profesional y coloca su candidatura entre las principales de su peso.
Futuro profesional de Cruz
Al finalizar el combate, el púgil confirmó que su próximo objetivo será descender a la división de las 130 libras (superpluma), donde buscará disputar su primer campeonato mundial como profesional.