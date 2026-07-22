Inefi inicia construcción de techado en la Escuela República de Chile

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física, Alberto Rodríguez Mella, junto a varios alumnos de la Escuela República de Chile, el subdirector general, Elvis Duarte; el director de gabinete, Cristian Hernández, el inmortal del deporte Dominicano, Evaristo Pérez; el relacionista de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, entre otros técnicos del Inefi. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) inició la construcción de un techado en la Escuela República de Chile, del sector San Carlos, en el Distrito Nacional.

El acto estuvo encabezado por el director ejecutivo de la institución, Alberto Rodríguez Mella, quien, previo a dar el primer picazo, informó que dicha obra refleja el compromiso que tiene el presidente Luis Abinader con la dignificación de los espacios educativos y deportivos del país.

Rodríguez Mella sostuvo que este proyecto no sólo responde a una necesidad de infraestructura, sino que representa una inversión directa en el desarrollo integral de la juventud, al ofrecer un entorno propicio para la práctica del deporte, la actividad física y la sana convivencia.

Recordó que en tiempo de la pandemia (Covid-19), "cuando nos reuníamos en clubes y canchas, la gente lo que le pedía al presidente Abinader era un techado para así no practicar bajo la lluvia o el sol".

Destacó que el techado no sólo será para eventos deportivos, también se podrán realizar actividades comunitarias como bodas, cumpleaños, entrega de notas, el claustro de profesores, reuniones de juntas de vecinos, entre otros encuentros.

Reacciones y usos

"Aspiramos a que este espacio se convierta en un punto de encuentro para fortalecer los valores, la disciplina y el sentido de comunidad que tanto necesita nuestro sistema educativo", manifestó.

De su lado, el director del plantel educativo, profesor Manuel de los Santos, se mostró muy complacido y agradecido de que el gobierno del presidente Abinader, a través del Inefi, haya tomado la iniciativa de construir el polideportivo, el cual "ha sido muy esperado por nuestros estudiantes y comunitarios".

Autoridades presentes

De los Santos ratificó lo dicho por Rodríguez Mella al informar que el techado no sólo será para jugar baloncesto, voleibol, tenis de mesa y ajedrez, sino también para que los vecinos del sector, bajo la supervisión y anuencia de los directivos del centro educativo, puedan efectuar diversas actividades comunitarias.

Autoridades presentes

Rodríguez Mella estuvo acompañado por el subdirector general de la institución, Elvis Duarte; el asesor administrativo y financiero, César Ruiz; el director de gabinete del instituto, Cristian Hernández, y el presidente del consejo de regidores, Giancarlos Vega.

También estuvieron el director regional 15 de Educación, Eddy Chávez; el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira; el presidente de la Fundación Fe y Alegría, Amauri Félix, y el regidor de la Circunscripción 1, Juan López, entre otros.