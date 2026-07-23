La República Dominicana dejó listas las 16 instalaciones deportivas que fueron intervenidas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con la entrega del nuevo Pabellón de Taekwondo y el remozado Pabellón de Competencia de Voleibol, las dos últimas infraestructuras que permanecían pendientes.

Con esta entrega culmina el programa de construcción y remodelación ejecutado por el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), que incluyó una inversión cercana a los RD$9,000 millones para adecuar escenarios deportivos en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y el Parque del Este, sedes principales del evento regional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/badminton3-7230e347.jpg Pabellón de tenis de mesa, donde se realizarán también los juegos de badminton (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/badminton2-edc180df.jpg Atletas mientras practicaban badminton (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/badminton-1bba2cba.jpg Atletas mientras practicaban badminton (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/halterofilia2-b6b39b69.jpg Pabellón de halterofilia (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/halterofilia-ae5923ef.jpg Pabellón de halterofilia (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/gimnasia2-f407ea0f.jpg Pabellón de gimnasia (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/gimnasia-a4ce1d37.jpg Pabellón de gimnasia (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/hockey-sobre-cesped2-a57f0af5.jpg Atletas mientras practicaban Hockey sobre césped (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/hockey-sobre-cesped-75119701.jpg Atletas mientras practicaban Hockey sobre césped (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Las intervenciones abarcaron la construcción del nuevo Pabellón de Taekwondo y la remodelación de la pista del Estadio Olímpico Félix Sánchez; los pabellones de Voleibol, Esgrima, Karate, Ajedrez, Gimnasia, Halterofilia, Tenis de Mesa y Balonmano; el Centro Acuático; los estadios de Softbol A y B y de Béisbol 3; el campo de Tiro con Arco y el pabellón de entrenamiento de Voleibol.

Otras instalaciones

A estas obras se suman las instalaciones levantadas en el Malecón Deportivo, entre ellas la pista de patinaje, la cancha de voleibol de playa y la pista de skate, que también servirán de escenario para las competencias.

Las remodelaciones incluyeron áreas de competencia certificadas internacionalmente, graderías, vestidores, consultorios médicos, oficinas administrativas, sistemas eléctricos y sanitarios, iluminación, accesibilidad universal, tecnología y otros servicios complementarios requeridos para eventos de alto rendimiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/tiro-al-arco2-3bce0d07.jpg Atletas practicando tiro al arco (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/tiro-al-arco-dc09b7f6.jpg Atleta practicando tiro al arco (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/tiro-al-arco4-b2ecf9ed.jpg Campo de tiro al arco (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/tiro-al-arco3-43863bfd.jpg Atletas practicando tiro al arco (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Más allá de albergar las competencias de Santo Domingo 2026, las autoridades destacaron que las obras fueron concebidas para convertirse en un legado permanente para el deporte dominicano y para el uso de atletas y federaciones una vez concluyan los juegos.

Delegaciones entrenando

Durante un recorrido realizado por Diario Libre en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y el Parque del Este fue posible observar a delegaciones de países como Colombia, Venezuela, México, El Salvador y Cuba realizando sus entrenamientos en las distintas instalaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/arena-banreservas-0885a1b2.jpg Arena Banreservas (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/pabellon-de-voleibol2-8db46441.jpg Pabellón de voleibol (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/palacio-nacional-de-voleibol-7e08f307.jpg Palacio nacional de voleibol (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

En la cancha de hockey sobre césped, los jugadores afinaban sus últimos movimientos; en el campo de tiro con arco, los atletas buscaban precisión antes del inicio de la competencia, mientras que en las canchas de tenis continuaban las prácticas bajo las altas temperaturas que predominaban en la capital.

Aunque en algunos pabellones aún se realizaban labores menores de terminación, los trabajos principales ya habían concluido.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/pabellon-de-ajedrez-22b9f0a3.jpg Pabellón de ajedrez (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/pabellon-de-ajedrez2-d21e6236.jpg Pabellón de ajedrez (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/pabellon-de-racquebal-cbd3fae7.jpg Pabellón de Racqueball (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/piscina-olimpica-6c8563b2.jpg Piscina Olímpico (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/piscina-olimpica-2-de825719.jpg Piscina Olímpico (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

La entrega oficial de las últimas instalaciones fue encabezada por el presidente Luis Abinader y el ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Víctor "Ito" Bisonó.

Durante el acto, Bisonó sostuvo que las infraestructuras representan un legado para el país.

"Hoy, además de pabellones, entregamos la palabra cumplida de un Gobierno. Porque las grandes obras trascienden los gobiernos cuando se hacen pensando en la gente", expresó el funcionario.

Con la conclusión de estas intervenciones, el país queda preparado para la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, cuya apertura oficial está prevista para este viernes.

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