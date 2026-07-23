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Juegos Centroamericanos & del Caribe Santo Domingo 2026
Juegos Centroamericanos & del Caribe Santo Domingo 2026

VIDEO | Todo listo para la XXV edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Los juegos se celebrarán simultáneamente en locaciones del Centro Olímpico, parque del Este y el Malecón

    La República Dominicana dejó listas las 16 instalaciones deportivas que fueron intervenidas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con la entrega del nuevo Pabellón de Taekwondo y el remozado Pabellón de Competencia de Voleibol, las dos últimas infraestructuras que permanecían pendientes.

    Con esta entrega culmina el programa de construcción y remodelación ejecutado por el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), que incluyó una inversión cercana a los RD$9,000 millones para adecuar escenarios deportivos en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y el Parque del Este, sedes principales del evento regional.

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    Pabellón de tenis de mesa, donde se realizarán también los juegos de badminton
    Pabellón de tenis de mesa, donde se realizarán también los juegos de badminton (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
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    Atletas mientras practicaban badminton
    Atletas mientras practicaban badminton (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
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    Atletas mientras practicaban badminton
    Atletas mientras practicaban badminton (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
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    Pabellón de halterofilia
    Pabellón de halterofilia (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
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    Pabellón de halterofilia
    Pabellón de halterofilia (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
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    Pabellón de gimnasia
    Pabellón de gimnasia (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
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    Pabellón de gimnasia
    Pabellón de gimnasia (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
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    Atletas mientras practicaban Hockey sobre césped
    Atletas mientras practicaban Hockey sobre césped (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
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    Atletas mientras practicaban Hockey sobre césped
    Atletas mientras practicaban Hockey sobre césped (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

      Las intervenciones abarcaron la construcción del nuevo Pabellón de Taekwondo y la remodelación de la pista del Estadio Olímpico Félix Sánchez; los pabellones de Voleibol, Esgrima, Karate, Ajedrez, Gimnasia, Halterofilia, Tenis de Mesa y Balonmano; el Centro Acuático; los estadios de Softbol A y B y de Béisbol 3; el campo de Tiro con Arco y el pabellón de entrenamiento de Voleibol.

      Otras instalaciones 

      A estas obras se suman las instalaciones levantadas en el Malecón Deportivo, entre ellas la pista de patinaje, la cancha de voleibol de playa y la pista de skate, que también servirán de escenario para las competencias.

      Las remodelaciones incluyeron áreas de competencia certificadas internacionalmente, graderías, vestidores, consultorios médicos, oficinas administrativas, sistemas eléctricos y sanitarios, iluminación, accesibilidad universal, tecnología y otros servicios complementarios requeridos para eventos de alto rendimiento.

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      Atletas practicando tiro al arco
      Atletas practicando tiro al arco (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
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      Atleta practicando tiro al arco
      Atleta practicando tiro al arco (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
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      Campo de tiro al arco
      Campo de tiro al arco (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
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      Atletas practicando tiro al arco
      Atletas practicando tiro al arco (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

        Más allá de albergar las competencias de Santo Domingo 2026, las autoridades destacaron que las obras fueron concebidas para convertirse en un legado permanente para el deporte dominicano y para el uso de atletas y federaciones una vez concluyan los juegos.

        Delegaciones entrenando 

        Durante un recorrido realizado por Diario Libre en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y el Parque del Este fue posible observar a delegaciones de países como Colombia, Venezuela, México, El Salvador y Cuba realizando sus entrenamientos en las distintas instalaciones.

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        Arena Banreservas
        Arena Banreservas (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
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        Pabellón de voleibol
        Pabellón de voleibol (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
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        Palacio nacional de voleibol
        Palacio nacional de voleibol (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

          En la cancha de hockey sobre césped, los jugadores afinaban sus últimos movimientos; en el campo de tiro con arco, los atletas buscaban precisión antes del inicio de la competencia, mientras que en las canchas de tenis continuaban las prácticas bajo las altas temperaturas que predominaban en la capital.

          Aunque en algunos pabellones aún se realizaban labores menores de terminación, los trabajos principales ya habían concluido.

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          Pabellón de ajedrez
          Pabellón de ajedrez (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
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          Pabellón de ajedrez
          Pabellón de ajedrez (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
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          Pabellón de Racqueball
          Pabellón de Racqueball (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
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          Piscina Olímpico 
          Piscina Olímpico (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
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          Piscina Olímpico
          Piscina Olímpico (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

            La entrega oficial de las últimas instalaciones fue encabezada por el presidente Luis Abinader y el ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Víctor "Ito" Bisonó.

            Durante el acto, Bisonó sostuvo que las infraestructuras representan un legado para el país.

            "Hoy, además de pabellones, entregamos la palabra cumplida de un Gobierno. Porque las grandes obras trascienden los gobiernos cuando se hacen pensando en la gente", expresó el funcionario.

            Con la conclusión de estas intervenciones, el país queda preparado para la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, cuya apertura oficial está prevista para este viernes.

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              Estudiante de Comunicación Social en la Universidad Católica Santo Domingo.