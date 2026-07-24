Coral Caamaño conquista la Copa de Las Américas 2026

La gimnasia artística dominicana volvió a destacar en el escenario internacional con la actuación de Coral Victoria Caamaño Mateo, quien se proclamó campeona absoluta (All Around) de la Copa de Las Américas 2026, celebrada en Perú.

Con apenas 12 años, la atleta dominicana conquistó el título continental en la categoría Nivel 7, tras una sobresaliente participación en un torneo que reunió a más de 1,400 gimnastas de 16 países.

Caamaño obtuvo un total de cinco medallas: tres de oro, una de plata y una de bronce, resultados que le aseguraron el trofeo de Campeona All Around, distinción que reconoce a la competidora con el mejor rendimiento global en los cuatro aparatos de la gimnasia artística femenina.

Promesa de la gimnasia

La joven representó a la República Dominicana y a The Kids Gymnastics Academy, consolidándose como una de las principales promesas de este deporte.

El desempeño de Coral es el resultado de años de preparación y estuvo respaldado por el trabajo de su entrenador y coreógrafo, Holguer Barrera Espinal, quien ha acompañado su desarrollo competitivo.

La campeona llega a este nuevo logro tras un exitoso 2025, cuando se coronó campeona nacional Nivel 6 al conquistar cinco medallas de oro en el Campeonato Nacional de la Federación Dominicana de Gimnasia, representando al Distrito Nacional.

Ese mismo año también brilló en la International Gymnastics Cup, disputada en Medellín, Colombia, donde obtuvo los títulos en las pruebas de salto y piso.

Con este nuevo triunfo continental, Coral Caamaño reafirma su proyección internacional y se perfila como una de las figuras emergentes de la gimnasia artística dominicana.