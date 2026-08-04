Bajo el sol caribeño y el estruendoso litoral del Mar Caribe se encuentra el Malecón Deportivo, una serie de instalaciones deportivos que supera una inversión total de 333 millones de pesos.

¿El objetivo inmediato? Fungir como una de las sedes durante la celebración de la XXV edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Edición que coincide con la conmemoración del centenario de ese torneo que se celebró por primera vez en México en el 1926.

Sin embargo, el objetivo a largo plazo es mucho más trascendente y ambicioso: permanecer como un legado para las presentes y futuras generaciones de dominicanos y dominicanas, para que tengan un espacio para recrearse y hacer deporte en un entorno seguro y gratuito.

El Malecón Deportivo abarca 90,000 metros cuadrados. Para su construcción fue necesaria la transformación de casi dos kilómetros de litoral.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/04/patinaje-db048066.jpg Pista de patinaje. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/04/f3a6122-38f554e3.jpg Área para el público en la pista de patinaje. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/04/f3a6137-fcf3e033.jpg Pista de bicicleta. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/04/cancha-de-padel-e0b996e3.jpg Cancha de pádel. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/04/f3a6117-78111f0c.jpg Tarja del patinodromo (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

Según explicó la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, el Malecón está organizado en cuatro zonas con estándares internacionales para deportes como fútbol, voleibol de playa, baloncesto 3x3, pádel y skate.

Añadió que contará con iluminación tipo LED solar, videovigilancia y un sistema de seguridad coordinado. Informó, además, que los nombres de los trabajadores que participaron en la obra serán reconocidos como parte del proyecto.

Para ser más específicos, Mejía afirmó que el Malecón Deportivo está dividido en cuatro zonas: un skate park con certificación internacional; dos canchas de voleibol de playa; dos canchas de baloncesto 3x3 y un campo de fútbol 7.

Además, incluye área gastronómica, juegos infantiles y parqueos para 130 vehículos.

También dispone de gimnasio al aire libre, explanada adoquinada y mobiliario urbano, así como dos canchas de pádel con sus áreas de apoyo y servicios.

Parte de una transformación total del Malecón

Es la continuación del Paseo Marítimo Malecón, inaugurado hace tres años con una inversión de 320 millones de pesos la cual abarca 3.5 kilómetros, que se extienden desde la avenida Abraham Lincoln hasta la José Núñez de Cáceres.

Entre ambos se completará 5.2 kilómetros de recuperación del litoral en los seis años de la actual administración.

Estas infraestructuras son parte de una planificación urbana que busca diversificar la oferta deportiva pública en la ciudad y disponer de espacios abiertos y accesibles para el disfrute de la ciudadanía.

Pero el proyecto no se limita a la actividad física. Dos parques infantiles, amplias áreas verdes con cerca de 20,000 metros cuadrados de grama, zonas de descanso con bancos y un paisajismo complementan la experiencia. El paseo peatonal lineal invita tanto al ejercicio como a la contemplación del entorno marino.

"Es un espacio para todos", resume Aniana Vásquez, coordinadora de Innovación y Proyectos Especiales de la Alcaldía del Distrito Nacional, al subrayar el carácter inclusivo. Familias, jóvenes, adultos mayores y turistas encuentran desde ya un lugar común donde convergen distintas formas de ocio.

Incorpora también una red de pequeños locales comerciales orientados principalmente a la oferta gastronómica. Estos espacios están diseñados para el expendio de alimentos y bebidas, con facilidades como baños públicos y accesibilidad universal, lo cual permite prolongar la estancia de los visitantes y dinamizar la actividad económica en la zona.

A esto se suman alrededor de 250 plazas de estacionamiento distribuidas estratégicamente, una cifra que, aunque limitada frente a la potencial afluencia masiva, busca equilibrar el acceso vehicular con la vocación peatonal del proyecto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/04/f3a5689-e5392167.jpg Agente de seguridad sentado bajo la sombra de uno de los pocos árboles dentro del Malecón Deportivo. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/04/f3a6129-6c058b06.jpg Banco en medio del Malecón bajo el sol. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/04/f3a6133-8c08fcb8.jpg Área infantil bajo el intenso sol. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/04/f3a5683-7c2b4050.jpg Más bancos bajo el sol. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/04/f3a6139-2a0b1a24.jpg Área de Máquinas para ejercitarse bajo el sol. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >