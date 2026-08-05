Asociaciones de bancas deportivas y Comisión Hípica difieren sobre proyecto de ley de juegos de azar

Ricardo Nadal, presidente de la Asociación Nacional de Bancas Deportivas ( CEDIDA POR LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE BANCAS DEPORTIVAS )

Las asociaciones que agrupan a las bancas deportivas y la Comisión Hípica Nacional expresaron posiciones distintas sobre el proyecto de ley que crea la Dirección Nacional de Juegos de Azar, una iniciativa que actualmente cursa en el Congreso Nacional y que busca reorganizar la regulación del sector.

La Asociación Nacional de Bancas Deportivas (Asonabade) y la Asociación Dominicana de Bancas Deportivas (Adobad) afirmaron que respaldan la creación de un órgano rector para supervisar y fiscalizar la industria, pero sostienen que el proyecto fue modificado durante su proceso legislativo de manera que, a su juicio, desvirtúa el objetivo de una regulación efectiva.

Las entidades consideran que el texto, tal como está redactado, podría propiciar una expansión de los juegos de azar y afectar la competencia dentro del sector.

Además, señalaron que la Comisión Hípica Nacional ha asumido funciones que, según interpretan, corresponden al Ministerio de Hacienda en virtud de la Ley 494-06, relacionada con la autorización de licencias para operaciones de juegos de azar.

Como parte de sus planteamientos, Asonabade y Adobad indicaron que la Comisión Hípica ha expedido más de 70,000 licencias para juegos hípicos virtuales y advirtieron sobre un eventual aumento de puntos de operación si la legislación es aprobada sin modificaciones.

Ante ese escenario, solicitaron al presidente Luis Abinader y a la comisión del Senado que estudia la iniciativa revisar el proyecto para garantizar, según expresaron, una regulación que preserve la transparencia y la seguridad jurídica del sector.

Respuesta de la Comisión Hípica

La Comisión Hípica Nacional rechazó esos señalamientos y aseguró que los datos oficiales difieren de las cifras presentadas por las asociaciones.

El organismo informó que, desde el inicio de la operación de los juegos hípicos virtuales, ha otorgado 29,100 licencias de un total de 60,000 solicitudes recibidas, y sostuvo que la mayoría de esas autorizaciones corresponden a establecimientos que ya contaban con licencias para operar bancas de lotería o deportivas.

Asimismo, explicó que el proyecto de ley incorpora una moratoria de diez años para nuevas autorizaciones y mantiene una distancia mínima de 550 metros entre establecimientos, disposiciones que, según la institución, limitan la apertura de nuevos puntos de venta.

La Comisión Hípica también defendió la base jurídica de sus actuaciones, al señalar que sus competencias se sustentan en la Ley 463 de 1944, los reglamentos hípicos vigentes, contratos tecnológicos suscritos desde 2014 y el Decreto 480-19.

En materia tributaria, indicó que el modelo aplicado a los juegos hípicos virtuales permite calcular los impuestos sobre las ventas brutas monitoreadas en tiempo real, mecanismo que, a su juicio, fortalece la transparencia y la recaudación fiscal.

Finalmente, la entidad manifestó su respaldo al proyecto de ley en discusión, al considerar que contribuirá a fortalecer la supervisión del sector y a combatir la ilegalidad en las operaciones de juegos de azar.