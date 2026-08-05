Los eSports hacen su debut en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe

El torneo de eSports se disputará por primera vez en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

La XXV edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe ha sido histórica por varias razones: coincide con la celebración del centenario del torneo y ha sido escenario del rompimiento de récords que permanecían vigentes desde hace varias décadas.

Sin embargo, lo más innovador y disruptivo que trae esta edición es una disciplina deportiva que se disputará por primera vez en los 100 años de historia: los eSports o deportes electrónicos.

Los títulos elegidos para esta edición histórica son League of Legends, eFootball y Street Fighter 6. Las eliminatorias se llevarán a cabo este jueves 6 de agosto, mientras que la ronda final está pautada para este viernes 7 de agosto.

Diario Libre realizó un recorrido por las instalaciones donde se disputará el torneo y pudo conversar con Yaqui Núñez del Risco Mejía, quién es presidente de la Federación Dominicana de Deportes Electrónicos y director técnico internacional del deporte eSports.

Una popularidad que no puede ser ignorada

Según explicó Del Risco Mejía, la razón por la cual se decidió incluir está disciplina en el torneo es por el crecimiento que ha tenido el deporte electrónico y cómo se ha convertido en una nueva forma de entretenimiento.

Afirmó que ya es "inevitable" debido a la gran popularidad que ha adquirido en los últimos años y que al incluirlo nuestra región se pone a la par del desarrollo deportivo mundial.

"El Comité Olímpico Internacional reconoció a los eSports como una disciplina deportiva y creó sus propios Juegos Olímpicos, anunciados en el año 2024 en París. Esto es una realidad a nivel mundial y nuestra región, obviamente, no se queda atrás", aseguró el presidente de la Federación.

Explicó que por estas razones Centro Caribe Sports incluyó esta disciplina como uno de los 40 deportes oficiales que otorgan puntos para el medallero.

¿En qué consisten los eSports?

Del Risco explicó que los deportes electrónicos consisten simplemente en "la práctica competitiva de los videojuegos".

"En este caso tenemos tres disciplinas. Mañana y pasado mañana se competirá en E-Football, que es el fútbol virtual: el mismo deporte del fútbol que se juega en el terreno, pero en una versión virtual", aseguró.

"En los deportes de combate - agregó - tenemos Street Fighter, que es muy popular aquí. Y también está un juego de estrategia por equipos llamado League of Legends, que es uno de los cinco deportes electrónicos más grandes del mundo".

Altas expectativas para la selección dominicana

El director técnico expresó que se tienen altas expectativas en los dominicanos que van a competir y cree que el país pueda ganar oro. Esto lo dice porque el país cuenta entre sus atletas a Saúl Leonardo Mena, alías MenaRD, quien ha ganado múltiples competiciones internacionales y es el único jugador en el mundo en coronarse campeón en múltiples ocasiones del máximo circuito global de Street Fighter. "Esperamos y tenemos fe de que uno de nuestros representantes, específicamente en Street Fighter, donde tenemos al campeón mundial, pueda luchar por la medalla dominicana. Esperamos que pueda traer el oro y darnos esa medalla", expresó Del Risco.