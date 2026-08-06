"Los videojuegos pueden convertirse en una fuente de ingresos, de estabilidad y en una oportunidad para desarrollarse", aseguró Gerard Sarante Balbuena, el representante de República Dominicana en los eFootball.

En una entrevista concedida a Diario Libre luego de su participación en los juegos, Sarante afirmó que los eSports va mucho más allá de simplemente presionar botones, son una realidad en el mundo deportivo internacional que necesita apoyo y respaldo.

"Quiero hacer un llamado a los padres para que apoyen más a sus hijos cuando los vean interesados en los videojuegos. También ayudan a que los jóvenes se tomen esta actividad con mayor seriedad. Ese es mi mensaje: que les den un poco más de apoyo", explicó el atleta.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/whatsapp-image-2026-08-06-at-121047-pm-25b343af.jpeg Los deportes electrónicos (eSport) en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. (DARE CPLLADO)

Comunidad pequeña

Por otro lado, Sarante dijo que la comunidad de eFootball es pequeña en el país porque la mayoría de aficionados juegan FIFA, pero que cree que la experiencia en estos centroamericanos puede motivar a que se practique más este deporte electrónico.

"En mi caso, eFootball es mi disciplina. La comunidad todavía es muy pequeña porque aquí la mayoría juega FIFA, que es un juego diferente y un poco más fantástico. En cambio, eFootball busca una experiencia más realista. Espero que después de este torneo muchas personas se motiven, porque este tipo de eventos inspira a la gente a conocer más sobre los videojuegos y los deportes electrónicos", afirmó.

Orgullo de representar

Por último, Gerard Sarante dijo sentirse feliz y orgulloso de ser el primer dominicano en representar en este tipo de disciplinas en la historia de los Centroamericanos.

Agregó que esto es algo nuevo para el país y que se están dando los primeros pasos, los cuales son buenos en su opinión.

"Siempre es un orgullo representar a la República Dominicana en cualquier disciplina. Pero en eFootball es algo nuevo para nosotros, porque estamos entrando en un mundo diferente. Me siento muy contento de estar aquí. Estamos dando los primeros pasos y pienso que lo que vendrá en el futuro será todavía mejor", dijo para cerrar.