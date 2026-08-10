Inefi remoza canchas en Hato Mayor

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), Alberto Rodríguez Mella, cuando entregaba utilería deportiva y canchas remozadas en Hato Mayor, donde el director de Presupuesto Nacional, José Rijo, ponderó su labor y el esfuerzo del presidente Luis Abinader en favor de la educación física y el deporte escolar. ( CEDIDA POR EL INEFI )

Tras la pausa motivada por la realización de los XXV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) reactivó este fin de semana su "Gran Gira Nacional de Entrega de Utilería Deportiva y Canchas Remozadas" en varios centros educativos de Hato Mayor del Rey.

La actividad fue encabezada por el director ejecutivo de la entidad, Alberto Rodríguez Mella, quien entregó siete canchas remozadas en esta región oriental del país.

Los centros escolares beneficiados fueron el Liceo Rosa Duarte, con tres canchas; Escuela Francisco del Rosario Sánchez, con dos instalaciones, y el Liceo Bernardo Pichardo con una cancha.

Durante la jornada, técnicos del Inefi llevaron a cabo charlas a profesores de educación física, así como su campamento de verano en la Escuela Juan Bosch.

Reconocimiento oficial

Rodríguez Mella también entregó remozada la instalación deportiva de la Escuela Café con Leche, ubicada en el Café de Herrera, Santo Domingo Oeste.

Habla el director de presupuesto

El director de Presupuesto Nacional, José Rijo, ponderó la labor del presidente Luis Abinader, y de Rodríguez Mella, de quienes dijo se han preocupado por el desarrollo y avance de la educación física y el deporte escolar en todo el territorio nacional.

Rijo también hizo mención de varios maestros de educación física de Hato Mayor, de quienes resaltó la labor ejecutada por ellos en los centros educativos de esa provincia.

El funcionario aprovechó la ocasión para felicitar a todos los atletas dominicanos que obtuvieron medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en especial al equipo de voleibol femenino, mejor conocido como "La Reina del Caribe".