Anuncian 19na. edición torneo invitacional de Punta Blanca

Desde la izquierda figuran Tomás Mercedes, Enrique Rodríguez, Eusebio Núñez Malena, Antonio Ramis, Francisco -Cuqui- Torres, Angelina Taveras, Joaquín -Quino- Montero, Luis Alcántara y George Bell. ( CEDIDA POR LA ORGANIZACIÓN DE PUNTA BLANCA )

El Grupo Dominico-Catalán y Punta Blanca Golf and Beach Club anunciaron la XIX edición de su tradicional torneo anual, la cual será celebrada los días 18, 19 y 20 de septiembre.

La actividad de este año estará dedicada al Sr. Francisco José Torres (Cuqui), propulsor del golf y del deporte dominicano.

Testimonio de homenajeado

El anuncio fue realizado en un coctel-cena realizado en el Club de Caza y Pesca de La Romana, en el cual la organización mostró complacida por la dedicatoria del torneo que celebrará su edición número 19.

"Para mí es un orgullo recibir esta dedicatoria de parte de un club al que le tengo mucho afecto y el cual cada año honra una personalidad dominicana por su aportes al deporte y a la sociedad. El golf es una parte vital de nuestro turismo, especialmente para nuestro pueblo de La Romana, por lo que siempre he propugnado por su crecimiento. Gracias por reconocer el granito de arena que hemos realizado a favor del deporte en general", expresó Torres.

Las dedicatorias

En ediciones anteriores el torneo rindió homenaje a destacadas personalidades ligadas al mundo empresarial y del golf, como Don Teodoro García Trabadelo (fundador de Punta Blanca), Homero Saviñón (+), Kalil Haché (+), Miguel Flaquer y Abel González (Cayo).

Otros reconocidos han sido Francisco Melo, Ernesto Izquierdo, Eusebio Núñez Malena, George Bell, José Zapata, Rafael Villalona, José -Miñín- Soto (+), Luis Alcántara, Marcos Troncoso, Paul Scheer, y César Rivera, entre otros.

"Para nosotros es un placer venir a su casa, el Club de Caza y Pesca, a entregarle esta distinción que hacemos con mucho cariño y respeto. Gracias por recibirla y por ser parte de la historia de lo que será la edición 19 de nuestro evento", expresó Antonio Ramis, director general del Grupo Dominico-Catalán y del Punta Blanca Golf and Beach Club.