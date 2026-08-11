Tras caer ante Corea del Sur, RD se mide a Puerto Rico en el Mundial U-17 de Voleibol

Momento de acción de la selección Dominicana en el pasado mundial de voleibol U-17. ( ARCHIVO/ DIARIO LIBRE )

La República Dominicana no pudo sostener el ritmo de Corea del Sur y cayó este lunes 3-1 ante el conjunto asiático, en un partido correspondiente al Grupo D del Campeonato Mundial Femenino de Voleibol U-17.

Las surcoreanas se llevaron el encuentro con parciales de 25-18, 21-25, 25-19 y 25-17, para sumar su cuarta victoria en la competencia. Las dominicanas, dirigidas por la exreina del Caribe Priscila Rivera, quedaron con récord de 1-3.

Desde el inicio, Corea del Sur mostró las razones de su buen desempeño en el torneo. Su defensa respondió con precisión, mientras el bloqueo y los ataques por el centro de la red se convirtieron en armas constantes para mantener a raya a las criollas. La ventaja durante el primer set se mantuvo entre cuatro y seis puntos, hasta que las asiáticas cerraron el parcial 25-18.

Dominicana reaccionó en el segundo capítulo. Con mayor intensidad en la ofensiva y una defensa más ordenada, las criollas encontraron espacios para hacer daño. Ryni Mondesí, Leandry Almonte y Rosaris Peña asumieron protagonismo en los remates, mientras Peña, desde la posición de líbero, encabezó una sólida labor defensiva que permitió a las dominicanas igualar el partido a un set por lado, al imponerse 25-21.

Sin embargo, la reacción no tuvo continuidad. Corea del Sur volvió a tomar el control en el tercer set y comenzó a explotar los espacios que dejaba la defensa dominicana. Los ataques asiáticos llegaron con velocidad y precisión, mientras varios errores de las criollas facilitaron la escapada de sus rivales. El tercer parcial terminó 25-19.

En el cuarto set, las surcoreanas mantuvieron la presión y llegaron a colocarse 21-16. Dominicana intentó acercarse, pero no encontró la fórmula para frenar el ataque contrario. Corea del Sur aprovechó cada oportunidad para cerrar el partido 25-17 y confirmar su triunfo.

Son Seaoyon encabezó la ofensiva ganadora con 23 puntos, seguida por Suin, con 14, y Minseo Eo, con 12. Por Dominicana, Mondesí fue la máxima anotadora con 23 tantos, mientras Almonte terminó con 15, Shanty Pérez aportó 10 y Peña sumó siete.

Partido de hoy

Las dominicanas tendrán poco tiempo para asimilar la derrota, pues este martes volverán a la cancha para enfrentar a Puerto Rico a las 5:00 de la tarde. El duelo representa una nueva oportunidad para las dirigidas por Rivera de mejorar su balance y cerrar con una nota positiva su participación en la fase de grupos.

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