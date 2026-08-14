El Inefi inaugura techado en "La Perito"

Vista del techado que el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) entregó a La Perito. ( CEDIDA POR INEFI )

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (Inefi), Alberto Rodríguez Mella, inauguró este viernes el nuevo techado del Instituto Politécnico Profesor Víctor Rafael Estrella Liz, conocido históricamente como "La Perito", una obra que impactará de manera directa a más de 800 estudiantes y a miles de familias de comunidades del Distrito Nacional.

Impacto en la comunidad

La obra representa un nuevo punto de encuentro para estudiantes, docentes, padres y residentes de Ensanche La Fe, Cristo Rey, Villas Agrícolas, Ensanche Luperón, Villa Juana y Ensanche Naco, sectores de alta densidad poblacional donde la escuela trasciende las aulas para convertirse en un verdadero espacio de convivencia comunitaria.

En esta nueva instalación, además de competencias deportivas, se celebrarán actos culturales, graduaciones y actividades sociales que fortalecerán la convivencia en estos barrios.

"Cuando construimos un techado como este, no solo levantamos una estructura de acero y concreto; levantamos sueños, oportunidades y esperanza. Aquí se formarán atletas, pero sobre todo ciudadanos con valores, disciplina y sentido de comunidad. Esa es la visión que impulsa el presidente Luis Abinader: llevar instalaciones deportivas dignas a cada rincón del país para que el deporte escolar siga siendo un motor de transformación social", expresó Rodríguez.

La entrega forma parte de la visión del presidente Luis Abinader de llevar instalaciones deportivas dignas a los centros educativos del país, convencido de que cada cancha construida es también una oportunidad para alejar a un joven de la violencia, fortalecer su salud, fomentar valores y abrir caminos hacia un mejor futuro.

En ese sentido, el director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez Mella, afirmó que la transformación del deporte escolar es una prioridad del Gobierno y una herramienta para construir una mejor sociedad.

El nuevo techado permitirá impartir las clases de educación física durante todo el año sin interrupciones por las condiciones clima.

Un legado que trasciende generaciones

La inauguración adquiere un significado especial por el lugar donde se levanta esta nueva infraestructura. "La Perito" es una institución que forma parte de la memoria colectiva de la República Dominicana.

Fundada el 6 de enero de 1945, mediante el Decreto No. 2383, bajo el nombre de Escuela Superior de Peritos Contadores, nació para responder a una necesidad estratégica del país en formar profesionales capaces de impulsar el desarrollo económico y administrativo de una nación que comenzaba a construir su futuro.

Ochenta años después, esa misión continúa vigente. Con una matrícula superior a los 800 estudiantes, el Instituto Politécnico Profesor Víctor Rafael Estrella Liz mantiene viva una tradición de excelencia formando bachilleres técnicos en áreas como Gestión Administrativa y Tributaria, Comercio y Mercadeo, Infraestructura de Redes, Logística y Transporte, Servicios Gastronómicos y Equipos Electrónicos.

Pero la historia de "La Perito" también se vive en el legado de quienes caminaron por sus pasillos y luego dejaron una huella imborrable en la vida nacional.

Entre sus egresados figuran el expresidente de la República Jacobo Majluta Azar; el comunicador Freddy Beras-Goico; el educador y dirigente deportivo Aníbal Díaz; el comunicador Pedro Jiménez y el jurista y exministro de Educación Superior Franklin García Fermín, hombres que encontraron en estas aulas el punto de partida para servir al país desde distintos escenarios.

Con esta entrega, el Gobierno dominicano y el Inefi continúan su labor en la que cada obra deportiva construida en una escuela es representación de inversión en salud, convivencia, educación y esperanza.